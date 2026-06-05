La FIFA anuncia novedades en las previas de los partidos del Mundial 2026 al más puro estilo NFL: orgullo por el himno, pirotecnia, humo...

El máximo organismo del fútbol mundial quiere dar mayor importancia a los minutos previos a los partidos, sobre todo en el momento de los himnos, con todos los jugadores en el campo y algún espectáculo de fuegos artificiales y humo de colores

La FIFA ha anunciado sorpresas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para sus ceremonias previas a los partidos del torneo mundialistas, buscando acercarse mucho más al aficionado e involucrando también al futbolista.

Según ha informado el máximo organismo del fútbol mundial, "durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como telón de fondo. Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante", informó la FIFA.

Para conseguirlo, la FIFA empleará "banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa", añadió en su comunicado.

Los himnos nacionales, momento emotivo

Pero sin duda, uno de las novedades más destacadas será en el momento en que vayan a sonar los himnos de los países en liza. Tal y como suele suceder con el fútbol americano en suelo estadounidense, donde en la previa de cada partido se canta y se escucha el himno de Estados Unidos, todos en pie, incluidos los suplentes, la FIFA quiere hacer algo parecido en este Mundial.

Así, todas las plantillas al completo, titulares, suplentes y cuerpo técnico saltará al interior del terreno de juego para tan especial momento.

"Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos (no solo los once titulares) formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol", explicó la FIFA.

Por último, la FIFA también ha desvelado que durante el torneo mundialista irán incluyendo novedades en las previas de los partidos como pirotecnia y humo de colores, al más puro estilo de la NFL.

"Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente", aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La canción oficial del Mundial

La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy presentarán 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, en la ceremonia de inauguración que se realizará el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, informó este jueves la FIFA.

Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e interpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026.La entidad destacó que la promoción de esta canción será un gran impulso en sus programas de apoyo a la niñez de todo el mundo. "Dai Dai figura como canción oficial de la justa mundialista que también apoya al Fondo de la FIFA y al Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100.000.000 de dólares al término del torneo, con lo cual se podrá proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al fútbol y a una educación de calidad", informó la FIFA en el comunicado.

La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.