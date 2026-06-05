Lugano cree que los árbitros ayudarán a Ronaldo a ganar el Mundial: ﻿"Va a tener penales a favor, como tuvo Messi en Qatar"

El exinternacional uruguayo cree que Brasil es una de las selecciones con más potencial en el Mundial aunque ve a Portugal "un poco más" favorita porque cree que ayudarán a Cristiano a ganar el único título que le falta como hicieron con Messi en 2022

La polémica está servida y el Mundial todavía ni siquiera ha comenzado. El encargado de encender la mecha ha sido el exfutbolista uruguayo Diego Lugano, que disputó los Mundiales de 2010 y 2014 con la selección charrúa y ha dejado unas declaraciones que traerán cola, ya que en su opinión los árbitros podrán de su parte para que Cristiano Ronaldo pueda ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, como hicieron hace cuatro años con Messi en Qatar.

"Portugal (es favorito), quizá un poco más porque Cristiano Ronaldo va a tener penales a favor, como tuvo Lionel Messi en Qatar. No me olvido ni un poco de eso, es la realidad. Además, Portugal es una selección que tiene calidad. Con toda esa energía es posible que sea campeón del mundo", ha recordado Diego Lugano en su participación en ESPN Brasil, donde dejó sus predicciones sobres los posibles candidatos a ganar el Mundial.

Cabe recordar que en 2022 hubo gran polémica en torno a la selección argentina porque se habló de una campaña para hacer campeona del Mundo a Argentina y que Messi finalmente pudiera ganar el único título que le faltaba. Cuatro de sus siete goles en el torneo fueron de penalti, de ahí las declaraciones de Diego Lugano, que no olvida lo sucedido.

Lugano cree que Portugal es más favorita que Brasil

"A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Lionel Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso", dijo Lugano hace ya tres años sobre el título ganado por Argentina, donde a la 'albiceleste' le pitaron hasta cinco penaltis a favor, un récord de la competición, algunos de ellos bastante polémicos.

Además, Lugano también resaltó el enorme potencial que tiene la selección de Brasil con la llegada de Carlo Ancelotti y un ataque muy joven. De hecho, el uruguayo ve a la 'Canarinha' como una de las selecciones que puede llegar lejos pese a no ser tomada como una de las claras favoritas. "Creo que Brasil... se habla mucho de ellos, es la selección sudamericana con más expectativas de llegar lejos y va de menos a más. Sin duda la elijo", defendía el uruguayo.