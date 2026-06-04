Salta la sorpresa con Países Bajos en la víspera del Mundial

La selección que dirige Ronald Koeman cayó este pasado miércoles ante Argelia por 0-1 con gran protagonismo del guardameta del Granada, Luca Zidane

Países Bajos, dirigida por Ronald Koeman, está llamada a ser una de las selecciones que de la sorpresa en el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio. El combinado de los tulipanes no aparece teóricamente entre las favoritas a levantar el título el próximo 19 de julio pero si un escalón por debajo de España, Brasil, Argentina o Francia.

Países Bajos disputó este pasado miércoles el primero de los dos amistosos que tiene previsto antes de debutar en el Mundial. El combinado que dirige Ronald Koeman se enfrentó al combinado africano de Argelia. Países Bajos no se quedó precisamente sin generar peligro sobre la portería de un más que conocido Luca Zidane, guardameta del Granada e hijo del mítico Zinedine Zidane.

Países Bajos se estrella ante la Argelia de Luca Zidane

Países Bajos dispuso de varias ocasiones y entre las actuaciones de un decisivo Luca Zidane y la ayuda del poste, fue incapaz de perforar la portería de Argelia. Especialmente desafortunado se mostró el delantero Donyell Malen, que se perfila como titular en el Mundial, que gozó en la primera parte de tres buenas oportunidades para abrir el marcador.

Luca Zidane, con una máscara que porta desde el pasado mes de abril, tuvo mucho trabajo pero cumplió con su cometido a la perfección. No pudo hacer nada Luca Zidane ante el gol de Reijnders pero se encontró con la fortuna de que el colegiado lo anuló por fuera de juego.

Argelia consumó su éxito ante Países Bajos en el 86 cuando Hadj Moussa, jugador precisamente de un equipo de la Eredivise como el Feyenoord, hizo un auténtico golazo con la zurda y tras un disparo desde el vértice del área. Moussa es uno de los grandes puntales de Argelia y lo ha demostrado esta temporada en el Feyenoord donde ha marcado 14 goles entre Liga, Champions League y Europa League.

Países Bajos aspira al liderato de su grupo en el Mundial

Países Bajos, que actualmente es la número 7 en el Ranking FIFA, aún tiene por delante un amistoso preparatorio de cara al Mundial que le llevará a medirse a una de las debutantes en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: Uzbekistán.

Los de Ronald Koeman jugarán ante el cuadro uzbeko el próximo lunes a partir de las 20:45 (hora española). A partir de ahí, a Países Bajos solo le quedará espera su debut en la fase de grupos del Mundial, que se dará el 14 de junio ante Japón.

Países Bajos, que cuenta con figuras del nivel de Frenkie De Jong o Memphis Depay, está encuadrada en el grupo F junto a Suecia, Túnez y la anteriormente citada Japón. Por lo tanto, los pupilos de Ronald Koeman deberán aspirar a terminar la fase de grupos del Mundial en el primer puesto del F.

Argelia tendrá que batallar con la Argentina de Messi

Argelia, que quiere ser uno de los combinados africanos que de la sorpresa con la ayuda de un Luca Zidane que se encuentra en un gran estado de forma, deberá pelear en el grupo J del Mundial junto a Argentina, vigente campeona del Mundo.

Además, Luca Zidane y Argelia deberán parar a Austria y otra de las debutantes, Jordania. Antes de debutar en el Mundial el próximo 17 de junio ante Argentina, Argelia tiene aún por delante un encuentro amistoso. Será ante Bolivia el próximo 10 de junio, justo un día antes de que se dispute el encuentro inaugural México y Sudáfrica.