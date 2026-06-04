Las grandes ausencias del Mundial 2026: polémica por las estrellas que se han quedado fuera de Inglaterra, España y otras selecciones

El Mundial de 2026 reunirá a las grandes estrellas del fútbol, que jugarán con sus países en busca del título más prestigioso. Sin embargo, hay grandes nombres como Luis Suárez, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold o Dean Huijsen que se han quedado fuera de algunas de las selecciones más destacadas

El Mundial 2026 promete ser un torneo histórico. Primero de todo porque realmente lo va a ser, al batir el récord de países participantes ascendiendo hasta las 48 selecciones. Pero también porque hay múltiples selecciones con opciones de alzar el título, entre las que se encuentra España, y será un evento que reunirá a los mejores futbolistas a nivel internacional, con nombres como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar Jr o Kylian Mbappé, entre muchos otros. Sin embargo, también hay jugadores con mucho palmarés que han quedado fuera de las convocatorias de forma sorprendente.

Las selecciones candidatas al título, como Inglaterra, España o Brasil también se han dejado a jugadores importantes por el camino, que han causado gran sorpresa entre los aficionados. En las listas españolas sorprende la ausencia de jugadores del Real Madrid, que también se han quedado fuera varios nombres blancos en sus selecciones. Al igual que jugadores como Luis Suárez, Dean Huijsen, Jack Grealish, Paulo Dybala o João Pedro no estarán en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué jugadores se han quedado fuera del Mundial 2026?

Inglaterra tiene un 'equipo B' de ausencias que podría ser campeón del mundo

La polémica ha llegado las convocatorias de diferentes países como Uruguay, que ha excluido a Luis Suárez por primera vez en dieciséis años, desde que debutara en 2010. También ha recibido críticas Carlo Ancelotti, director de Brasil, que no ha llamado a João Pedro, uno de los jóvenes más destacados de la Premier League. Pero sin duda, la palma se la lleva Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra.

Literalmente, el país inglés tiene un 'equipo B' bastante potente con el que presentarse al Mundial sólo con los descartados. El entrenador alemán ha dejado fuera de la convocatoria a estrellas de la talla de Phill Foden, Trent Alexander-Arnold, Jack Grealish o Cole Palmer, todos ellos ganadores de Champions. Tampoco estarán Harry Maguire y Ben Chilwell, quiénes habían sido fijos en la selección de los 'tres leones'.

Luis de la Fuente deja fuera a Carvajal, Huijsen, Morata y Pablo Fornals

En el caso de la Selección Española, también ha habido ausencias muy notables en la lista definitiva de Luis de la Fuente. Por primera vez desde hace años, Álvaro Morata no va a una gran cita vistiendo los colores de España. Y aunque es cierto que el delantero está jugando en el Como, sorprende ver que uno de los líderes del vestuario no esté en el Mundial. Algo similar a lo ocurrido con Dani Carvajal. Jerarca de España que podía haber puesto el broche de oro al final de su carrera en la élite, ya que el defensa se ha despedido del Real Madrid.

Por otro lado, la mayor sorpresa ha sido con jugadores que han estado en la pre lista para los partidos clasificatorios y amistosos, y que sin embargo se perderán los encuentros del Mundial. Esto ha ocurrido con Dean Huijsen, del Real Madrid, y Pablo Fornals, del Real Betis, que ha hecho números suficientes como para que Luis de la Fuente le tuviera en cuenta.