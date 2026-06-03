Las mascotas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: Maple, Zayu y Clutch

Este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá estará representado por un alce, un jaguar y un águila, siendo la primera vez en la historia de este torneo que habrá tres mascotas oficiales, una por cada país que organiza el mismo

El Mundial de 2026 está muy cerca de dar el pistoletazo de salida. Sin embargo, hay muchos anuncios que se han llevado a cabo en los meses previos al prestigioso torneo de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de ellos es el de promocionar la mascota oficial del mismo. Para ello, la FIFA ha optado, por primera vez en la historia de la competición, por tres figuras como que son llamadas Maple, Zayu y Clutch.

De esta manera, la FIFA ha elegido a un alce, un jaguar y un águila para ser las mascotas de la Copa del Mundo de este año 2026. En este sentido, Maplé será la encargada de representar a Canadá, Zayu tendrá el papel de representar a México, que inaugurará el Mundial con el encuentro ante Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio; y Clutch, por último, hará lo propio con Estados Unidos.

Maple, el alce sin complejos que irrumpe con Canadá en el Mundial

Maple se estrena como mascota en el Mundial de 2026 para representar a Canadá. La FIFA lo define como un artista con estilo urbano, amante de la música y decantado por la posición de portero. Además, la institución que organiza el torneo de selecciones destaca al alce como creativo, resiliente y "una individualidad sin complejos". Con "un corazón lleno de fuerza y liderazgo", estará presente en los partidos del combinado nacional.

Zayu, el jaguar que rugirá con México en el Mundial

Por otro lado, se encuentra Zayu, que representará a México en el Mundial. Un jaguar que encuentra su inspiración en la fauna y la herencia mexicana. La FIFA lo destaca como delantero, "demostrado una ingeniosidad y agilidad excepciones que intimidan a los defensores". Zayu representa la cultura a través de la danza, gastronomía y tradiciones, siendo un "símbolo de celebración y conexión cultural", como explica la FIFA.

México llega con hambre a este Mundial, por eso eligen a una mascota como Zayu que aporta celebración y conexión entre la afición mexicana.

Clutch, el águila que alza el vuelo del Estados Unidos en el Mundial

Por último, Clutch será la mascota encargada de representar a Estados Unidos en el Mundial. Un águila calva, aventurera y amante de la cultura y el juego. Su valentía y la motivación la hacen única para ser la elegida por este combinado nacional, como ha explicado la FIFA. El organismo la destaca como centrocampista, apuntando que "volar de verdad se basa en el propósito, la pasión y el juego".

Una apasionada de los deportes como Clutch representará a Estados Unidos en el Mundial, ayudando a los de Mauricio Pochettino a levantar el ánimo en cada momento difícil que se presente durante este torneo de selecciones.