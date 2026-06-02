Los amistosos de preparación al Mundial del 2 de junio: Bélgica supera a Croacia, mientras Colombia y Marruecos cumplen

Duelo europeo en los amistosos previo a la Copa del Mundo, mientras que combinado marroquí vence a Madagascar y el colombiano a Costa Rica, en un día donde también jugaron Canadá y Ghana

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y varias Selecciones ya empiezan a enseñar sus cartas. Este martes 2 de junio, Colombia, Bélgica y Marruecos firmaron victorias de preparación con lecturas importantes de cara a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Los amistosos no reparten puntos, pero sí sensaciones. Colombia recuperó confianza ante Costa Rica, Bélgica ganó con autoridad a Croacia y Marruecos volvió a golear, esta vez ante Madagascar, para confirmar que llega al torneo con mucho gol.

Colombia 3-1 Costa Rica: Luis Díaz y Luis Suárez devuelven la sonrisa en Bogotá

Colombia se despidió de su afición con una victoria necesaria en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Después de dos derrotas seguidas ante Francia y Croacia, el equipo cafetero venció 3-1 a Costa Rica gracias a los goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. El central abrió el marcador de cabeza tras un córner en el minuto 16 y el atacante del Liverpool amplió la ventaja solo cinco minutos después, aprovechando una acción dentro del área.

Costa Rica, sin Keylor Navas y en plena etapa de reconstrucción, recortó antes del descanso por medio de Audrey Soto, pero no consiguió sostener la amenaza en la segunda parte. Colombia movió el banquillo, dio entrada a James Rodríguez y terminó sentenciando en el minuto 80 con una gran acción de Luis Suárez por la izquierda.

Croacia 0-2 Bélgica: Courtois sostiene y Lukaku sentencia un triunfo de prestigio

Bélgica dejó uno de los avisos más serios de la jornada al imponerse por 0-2 a Croacia en Rijeka. El equipo de Rudi Garcia quiere borrar el fracaso de Catar, donde cayó en fase de grupos, y derrotó a una selección que fue finalista en 2018 y tercera en 2022. Youri Tielemans, capitán por delante de nombres como Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne, adelantó a los Diablos Rojos en el minuto 38 tras una acción de Jeremy Doku por la izquierda.

Croacia tuvo sus opciones, especialmente con un disparo de Luka Modric que Courtois detuvo antes del descanso y un remate al larguero de Ante Budimir en la segunda parte. Pero Bélgica resistió y cerró el partido en el añadido con un tanto de Romelu Lukaku, que culminó un contraataque.

Marruecos 4-0 Madagascar: Saibari firma un doblete y los Leones del Atlas vuelven a golear

Marruecos sigue lanzada en su preparación mundialista. Después del 5-0 a Burundi, los Leones del Atlas firmaron otro triunfo contundente, esta vez por 4-0 ante Madagascar. El partido quedó encarrilado muy pronto, con un cabezazo de Ismael Saibari en el minuto 4. El mediapunta del PSV volvió a marcar en el 25 tras un error defensivo, dejando el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso.

En la segunda parte, los cambios frenaron algo el ritmo ofensivo marroquí, pero el marcador volvió a moverse en el tramo final. Azzedine Ounahi provocó un penalti que transformó Soufiane Rahimi en el minuto 77 y Ayoub El Kaabi cerró la goleada diez minutos después, tras una jugada en la que también apareció Brahim Díaz con un remate al palo.

El resto de amistosos internacionales previos al Mundial del 2 de junio

Además de estas Selecciones que participarán en el Mundial 2026, Canadá y Ghana también realizaron partidos preparativos para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Los norteamericanos se impusieron por 2 a 0 ante Uzbekistán, con goles de Osorio y Nelson, mientras que los africanos están disputando su encuentro ante la Selección de Gales.