Milagro de Fernando Alonso en otra exhibición de Antonelli

El piloto asturiano acaba undécimo en Mónaco, pero una sanción de Checo Pérez le da su primer punto de la temporada en un gran premio que acabó con triunfo del italiano, retirada de Carlos Saínz y muchos pecances

Kimi Antonelli se ha hecho con la carrera más loca del Mundial de Fórmula 1. Lo único lógico e inamovible en el Gran Premio de Mónaco 2026 ha sido su liderato, porque lo demás ha estado en el aire hasta después de la carrera.

Cómo será todo que hasta Fernando Alonso, con todas sus limitaciones, ha acabado undécimo y pendiente de una posible sanción a Checo Pérez que le podría dar su primer punto de la temporada... Una sanción que finalmente se confirmó y permitió al español estrenar su casillero de puntos. Un milagro en toda regla.

Entre sanciones, errores de estrategia, los accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc, la rotura del motor de Max Verstaeppen y una bandera roja que lo cambió todo a diez vueltas del final, el gran premio ha acabado dándole la segunda posición a Lewis Hamilton, hundiendo a un George Russell que, tras una sanción, ha acabado 13º, y permitiendo que el Red Bull de Isack Hadjar finalizara con plaza de podio. Todo ello porque el que entró tercero en meta, Pierre Gasly, tuvo que cumplir otra sanción que le relegó a la séptima posición.

De la salida, en la que Max Verstappen rompió el motor, a la vuelta 58 no pasó nada más allá de la multitud de sanciones por entrar más rápido de la cuenta en el pitlane. Pero a partir de ahí...

Verstappen, clavado en la salida

Verstappen se quedó clavado en la salida, rompió el motor y bastante fortuna fue que nadie se lo llevara puesto. El neerlandés decía adiós a las primeras cambio en un gran premio en el que salía segundo y tenía depositadas muchas esperanzas.

Ante eso, Kimi Antonelli mantuvo sin problemas la primera posición y fue dejando acercarse a Hamilton o alejándolo a gusto. Por detrás de él, los Ferrari marchaban tranquilos y el lío empezaba a partir de ahí. Sobre todo porque Hadjar tenía muchos problemas, pero Russell no lograba adelantarlo.

Lo consiguió en la entrada en boxes, en lo más destacado ocurrido durante esas primeras 58 vueltas. Eso y las mencionadas sanciones por velocidad en el pitlane de Hamilton, Russell, Piastri, Gasly... Unas sanciones que, con el lío final, fueron claves en el devenir de la carrera.

Todo se animó a partir de que Lance Stroll se fuera contra las protecciones. Entró por primera vez el safety car y todos los pilotos pasaron por boxes. Pero algunos, como Russell no cumplieron su sanción. Sí lo hizo Hamilton, que hizo esperar a un enfadado Leclerc. El monegasco no entendía la estrategia de Ferrari, pero tampoco tuvo tiempo para más porque nada más volver a salir se fue contra la misma protección que Stroll.

Lío final y Alonso, pendiente de una sanción

Bandera roja en pista y todos al garaje a diez vueltas para el final. Ahí, se conoció que Russell había sido sancionado con un drive through por no cumplir la sanción o que Gasly seguía manteniendo los cinco segundos.

En la resalida, Hulkenberg embistió a Carlos Sainz, que estaba en los puntos, y lo mandó para casa. Y Antonelli no dio opción y se fue. Tras el italiano llegó Hamilton y Gasly, pero con los cinco segundos de penalización acabó séptimo.

Hulkenberg también fue penalizado por el percance con Carlos Sainz y eso permitió a Fernando Alonso subir hasta la undécima posición. El piloto asturiano estaba a salvo de todos los líos y acariciaba una posible sanción a Checo Pérez que le habría dado un punto. La sanción cayó, porque el mexicano había cometido una infracción en la resalida y Aston Martin ya no está con un cero en este Mundial 2026 de Fórmula 1.

Clasificación y tiempos del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1

1. A. Antonelli (Mercedes)

2. L. Hamilton (Ferrari) +6.271

3. I. Hadjar (Red Bull) +23.394

4. O. Piastri (McLaren) +24.261

5. L. Lawson (Racing Bulls) +26.553

6. A. Lindblad (Racing Bulls) +29.010

7. P. Gasly (Alpine) +30.369

8. A. Albon (Williams) +33.413

9. E. Ocon (Haas F1) +37.140

10. F. Alonso (Aston Martin) +41.899

11. G. Bortoleto (Audi) +42.748

13. G. Russell (Mercedes) +43.353

13. N. Hulkenberg (Audi) +44.102

14. F. Colapinto (Alpine) +48.964

15. S. Pérez (Cadillac) +49.153