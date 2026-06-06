Antonelli y Verstappen auguran guerra en Mónaco, con Fernando Alonso de coche escoba

El italiano y el neerlandés superaron al coche más rápido en el Principado, Ferrari, y darán emoción en la carrera del domingo; Sainz sale duodécimo y Alonso en la cola

Antonelli demostró por qué es el líder del Mundial y Verstappen, por qué es el mejor piloto de los últimos años. Sin tener el mejor coche en Montecarlo, el italiano y el neerlandés ocuparán la primera línea de la parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco 2026 por delante de los monoplazas que mejor han ido todo el fin de semana: los Ferrari.

Charles Leclerc tuvo un problema en la Q3 y, aunque logró situarse líder provisional, vio cómo le adelantaba su compañero Lewis Hamilton, Verstappen y Antonelli. Y, luego, cuando trataba de devolverles la 'afrenta' en el último intento, rozó con las protecciones, pinchó y se vio privado de alegrar al público monegasco. Saldrá cuarto.

El hecho de que los mejores coches salgan tercero y cuarto y de que en el circuito urbano de Montecarlo sea muy difícil adelantar da más emoción a la carrera del domingo. Ya lo dijo Max Verstappen al finalizar la Clasificación, tiene detrás a dos coches muy rápidos y no tiene tan claro poder aguantar esa segunda plaza. Aunque, conociéndolo bien, el neerlandés apuntará a situarse primero con una de las salidas que acostumbra. Y con las dudas que ha ofrecido Mercedes en ese aspecto, hay batalla.

"He podido clavar la vuelta, pero ha sido muy difícil. Ha sido una de las más clasificaciones intensas de la temporada, iba cada vez más al límite y, cuando buscas los límites, ves cómo los muros se acercan", señalaba Kimi Antonelli.

Russell y los McLaren, la decepción de Mónaco

George Russell ha vuelto a dar la de arena y ha acabado a casi cuatro décimas de su compañero, que sigue mostrándose mucho más fuerte que el británico. Y, entre medias, se ha metido un Isack Hadjar que lleva muy bien todo el fin de semana.

Los que no lo están son los McLaren que, pese a que por momentos en la Q2 Lando Norris dio esperanzas, finalmente ha ocupado las dos últimas plazas entres las escudrrías de elite.

En la zona media, Gasly superó claramente a Colapinto. Y Carlos Sainz se vio impedido por un problema cuando iba para meterse en la Q3 y acabó duodécimo, justo por detrás de su compañero Alex Albon.

El que no da para más es el Aston Martin de Fernando Alonso. Por momentos, el ovetense rozó la Q2, pero al final tuvo que rendirse a la realidad de que su escudería vuelve a ser la última, al menos aquí en Mónaco. El piloto asturiano sale penúltimo y sólo tiene detrás a su compañero, Lance Stroll.

Parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco 2026

1. Andrea Kimi Antonelli 1:12.051

2. Max Verstappen +0.043

3. Lewis Hamilton +0.228

4. Charles Leclerc +0.300

5. Isack Hadjar +0.383

6. George Russell +0.394

7. Oscar Piastri +0.573

8. Lando Norris +0.714

9. Pierre Gasly +1.175

10. Liam Lawson +1.361

11. Alex Albon

12. Carlos Sainz

13. Nico Hulkenberg

14. Franco Colapinto

15. Arvid Lindblad

16. Gabriel Bortoleto -

17. Esteban Ocon

18. Sergio Pérez

19. Oliver Bearman

20. Valtteri Bottas

21. Fernando Alonso

22. Lance Stroll