F1 GP de Mónaco 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco

El Circuito de Montecarlo podría hacer cambiar la tónica del Mundial de F1 debido a su peculiar trazado. Lograr una buena 'Qualy' resulta siempre clave para sumar el domingo los máximos puntos posibles

Con la renovación de Charles Leclerc ya confirmada, Ferrari está dispuesta a dar un golpe en el Mundial de F1 precisamente en la casa del monegasco. En un Gran Premio de Mónaco donde resulta muy difícil adelantar, los de rojo esperan que tanto Leclerc como Hamilton puedan firmar una buena 'Qualy' para intentar amarrar la victoria el domingo y seguir la estela de Antonelli y Russell en la tabla.

Mientras, en Mercedes siguen tratando de buscar respuesta al problema de batería que sufrió el propio Russell en Canadá y que le obligó a abandonar la carrera larga de aquel fin de semana.

Y mientras McLaren trata también de colarse en la fiesta con Norris y Piastri, al igual que Red Bull con Max Verstappen. Quienes no esperan ser invitados a ella son los dos pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso. Eso sí, estrenarán nueva decoración en el trazado monegasco.

De igual modo, este circuito podría beneficiar a Carlos Sainz si el madrileño firma una buena calificación el sábado con su Williams, de lo contrario tendrá que seguir conformándose con las migajas de cada certamen, como hasta ahora.

Horarios del GP de Mónaco de F1 2026:

La nueva Fórmula 1 continúa en Mónaco, por lo que los aficionados españoles a la Fórmula 1 no sufrirán modificación horaria alguna para ver la acción en pista este fin de semana.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 5 de junio a las 13:30h

- Entrenamientos libres 2: Viernes 5 de junio a las 17:00h

- Entrenamientos libres 3: Sábado 6 de junio a las 12:30h

- Clasificación: Sábado 6 de junio a las 16:00h

- Carrera (78 vueltas): Domingo 7 de junio a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Mónaco de F1 2026?

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Mónaco 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

¿Dónde se disputa el Gran Premio de Mónaco de F1 2026?

El circuito urbano de Montecarlo es uno de los más míticos de la Fórmula 1, y se considera de hecho la joya de la corona de la categoría, que forma junto a las 24 Horas de Le Mans y la Indy 500 la Triple Corona del Automovilismo. Mónaco estaba desde la primera temporada, en el mundial de 1950, de los trazados más conocidos en todo el mundo, ya que estaba en el primer calendario de la Fórmula 1 en 1950, y luego por motivos económicos no volvió hasta 1955. Sin embargo, desde ahí solo ha estado ausente en 2020, el año de la pandemia, y ya lleva acogidas 71 ediciones.