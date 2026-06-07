El Valencia le busca solución al caso André Almeida

El futbolista portugués ha ido perdiendo protagonismo con el paso de la temporada en el equipo que entrena Carlos Corberán lo cual hace que su continuidad en el club de Mestalla esté en duda a pesar de que ha renovado recientemente hasta el 30 de junio de 2029

El Valencia CF tiene muchos frentes abiertos en este mercado de fichajes de verano, pero uno que debe resolver, sin ninguna duda, es el de André Almeida que ha pasado de ser muy importante para Carlos Corberán a no contar demasiado para el entrenador natural de Cheste. Un problema para el club de Mestalla que este verano va a estar más abierto que nunca a escuchar posibles ofertas por el centrocampista ofensivo el cual sigue teniendo un gran cartel en su país natal, Portugal. No en vano el Oporto ya lo quiso el enero de 2025.

La caída de importancia de André Almeida en el Valencia CF

Sin duda alguna la principal causa para que André Almeida esté en la rampa de salida del Valencia CF, tal y como señala As, es que el portugués ha ido perdiendo importancia en el equipo que entrena Carlos Corberán, que ha convertido al luso en un jugador de rol y que está por detrás de varios de sus compañeros en la rotación.

La participación de André Almeida en el Valencia CF en esta última temporada ha sido preocupante ya que sólo ha disputado 25 partidos y 1.188 minutos. Un bagaje escaso si se tiene en cuenta que el portugués estaba llamado a ser importancia y a marcar diferencias en favor del equipo que entrena Carlos Corberán.

Un Carlos Corberán que ha sido el primero en generar dudas con el portugués de 26 años al que ha mandado completamente al ostracismo tal y como se puede comprobar en que André Almeida sólo jugó 3 de los últimos 8 partidos de LaLiga en los que acumuló un total de 14 minutos disputados. Es por ello que André Almeida cuenta con muchas opciones de hacer las maletas en este mercado de fichajes de verano que se abre de manera oficial el próximo 1 de julio.

André Almeida tiene cartel en Portugal: el Oporto lo quiso

El Valencia CF, por tanto, está abierto a escuchar ofertas por André Almeida a sabiendas que se trata de un futbolista joven, de 26 años, que ha demostrado buen nivel de juego y que tiene gran cartel, sobre todo en Portugal.

De hecho, fue el Oporto quien quiso ficharlo hace algo más de un año, pero el Valencia CF por aquel entonces rechazó el acercamiento del club luso ya que confiaba mucho en el centrocampista ofensivo.

Ahora todo ha cambiado con André Almeida ya que el Valencia CF está por la labor de dejarlo ir a pesar de que lo renovó hace relativamente poco hasta el 30 de junio de 2029. Para dar luz verde a la operación debe llegar una oferta adecuada.

Mientras todo esto ocurre, André Almeida afirmó hace poco que está totalmente centrado en el Valencia CF y que, de momento, no piensa en marcharse. "Siempre prometo trabajo y ahora aún más, voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar. Gracias a quienes estuvieron siempre a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Mi respeto a todos los aficionados del Valencia CF. Volveremos más fuertes".