André Almeida, con su futuro en el aire, apuesta por seguir en el Valencia

El mediapunta portugués ha terminado su cuarta temporada yendo de más a menos y prácticamente sin protagonismo, lo que deja abierta la puerta de salida al menos desde el club, ya que el '10' sigue pensando en "ayudar al Valencia a volver donde merece estar"

No ha sido la mejor temporada para André Almeida. El centrocampista portugués del Valencia ha completado su temporada menos prolífica desde que aterrizó en Mestalla hace cuatro años, aunque si bien en cierta que en la segunda llegó a jugar 45 minutos menos, al menos en esa logró hacer goles, sin embargo, en la que acaba de terminar se marcha en blanco y con apenas 1.000 minutos de participación (1.016 exactamente).

Su enorme pérdida de protagonismo esta temporada hace que su futuro se convierta en una verdadera incógnita este próximo verano, ya que es uno de los jugadores por los que se podría sacar una buena cantidad de dinero tras cuatro años en Valencia tras ser fichado por ocho desde el Vitoria Guimarães.

Sin embargo, el atacante parece que no tiene mucha intención de cambiar de aires, o al menos eso se desprende de sus palabras en redes sociales. El portugués ha querido despedir la temporada con un mensaje en su perfil de Instagram con un vídeo de algunas de sus jugadas de esta campaña, dejando claro que volverá con más ganas.

Almeida se despide con un 'hasta luego'

"Final de una temporada dura para nosotros. Lejos de lo que este club y estos aficionados merecen. No fue fácil a nivel individual ni a nivel colectivo, pero demostramos que estando todos juntos somos más fuertes", comienza escribiendo el '10' del Valencia.

Sabe Almeida que su aportación ha estado lejos de lo esperado pro la afición. De hecho, en los dos últimos meses de competición tan solo ha jugado 14 minutos repartidos en tres partidos (seis minutos ante el Girona, siete frente a la Real Sociedad y uno contra el Barcelona), todos ellos justo después de la dolorosa derrota ante el Celta de Vigo en Mestalla por 2-3 cuando iban ganando 2-0, siendo claramente uno de los señalados por el técnico Carlos Corberán.

De ahí que el medipunta portugués haga una promesa a su afición de cara a la próxima temporada. "Siempre prometo trabajo y ahora aún más, voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar. Gracias a quienes estuvieron siempre a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Mi respeto a todos los aficionados del Valencia CF. Volveremos más fuertes. #AmuntValencia", finalizaba.

Su salida, posible este verano

Con contrato hasta 2029 tras renovar el año pasado, el futuro de André Almeida en el Valencia no está ni mucho menos asegurado. Además, tan solo tiene 25 años, por lo que todavía no ha llegado a su madurez deportiva, de ahí que tenga mercado. De hecho, su valor de mercado sigue siendo prácticamente lo mismo que pagó el Valencia hace cuatro años, unos 7,5 millones de euros.En el club tienen muy claro que estudiarán las ofertas que puedan llegarle por el portugués, lo que le permitía reforzar a su vez esa misma demarcación este mismo verano. También se tendrán en cuenta las propuestas que puedan llegar por Filip Ugrinic, que sí ha tenido mucho más protagonismo aunque tampoco ha sido el esperado a su llegada el pasado verano.