André Almeida, mandado al ostracismo

El portugués ha pasado de ser titular en el equipo de Carlos Corberán a no jugar prácticamente nada desde el mes de enero. En los últimos cinco partidos sólo ha tenido minutos en uno de ellos, contra el Real Betis

André Almeida ha sido uno de los grandes perjudicados en el Valencia CF con el paso de las jornadas. El portugués ha pasado de ser titular indiscutible para Carlos Corberán a no jugar prácticamente nada. Una situación que hace que lo que resta de temporada no sea demasiado halagüeña para el atacante ya que tras sumar dos victorias en los últimos cuatro partidos el equipo valencianista parece que ha encontrado la rotación perfecta para conseguir la permanencia en Primera división.

André Almeida ha jugado sólo uno de los últimos cinco partidos en LaLiga

No pinta nada bien la situación para André Almeida ya que el portugués ha perdido casi todo el protagonismo en el equipo que entrena Carlos Corberán que ha tomado decisiones en busca de una reacción que ha llegado en el Valencia CF.

André Almeida sólo ha disputado 18 minutos en uno de los últimos cinco partidos de LaLiga, contra el Real Betis, y se ha quedado en el banquillo frente a Getafe CF, RCD Espanyol, Real Madrid y Levante UD. Carlos Corberán ha preferido a jugadores como Luis Rioja, Largie Ramazani, Lucas Beltrán, Umar Sadiq y Hugo Duro en las posiciones de ataque, mientras que en el centro del campo el técnico de Cheste prefiere a Pepelu, Filip Ugrinic o Guido Rodríguez.

Con este contexto, André Almeida se ha quedado condenado en el ostracismo de un equipo que está luchando por la permanencia, pero en el que va a tener difícil jugar ya que ahora mismo Carlos Corberán prefiere a jugadores con otros tipo de cualidades.

André Almeida tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2029

La situación para André Almeida en el Valencia CF no es la más positiva para los intereses de un futbolista portugués que renovó su contrato con el club de Mestalla hasta el 30 de junio de 2029. Un acuerdo que llegó después de meses de negociaciones en las que se satisficieron las exigencias económicas del luso que anteriormente tenía un sueldo bajo.

De este modo, habrá que estar atentos para ver lo que pasa el próximo verano con André Almeida ya que el futbolista siempre ha sido una opción del Valencia CF para conseguir beneficios económicos. El club de Mestalla, hasta ahora, se ha mostrado firme y siempre ha exigido más de 10 millones de euros para dar luz verde a la posible salida del atacante el cual fue fichado en verano de 2022 por unos 8 millones de euros.