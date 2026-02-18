El Valencia anuncia la renovación de Cristian Rivero que manda un mensaje de confianza: "Tenemos muchas ganas de revertir la situación"

El portero extiende su renovación laboral con el que es el club de su vida. Se quedará, a priori, con el rol de tercer guardameta en el equipo que entrena Carlos Corberán, haciendo una labor de unión de grupo y ayudar a los dos compañeros de profesión

El Valencia CF ha anunciado lo que era un secreto a voces: la renovación Cristian Rivero. El actual tercer portero del equipo que entrena Carlos Corberán extiende su relación laboral con el club hasta el 30 de junio de 2027. Un movimiento que se hace para tener profundidad en esa demarcación de cara a las próximas temporadas ya que el club de Mestalla está satisfecho con el rol que hace el canterano.

El plan del Valencia CF para la portería

El Valencia CF tiene una hoja de ruta bastante definida para la posición de portero de cara al próximo mercado de fichajes. Está previsto que Cristian Rivero se quede como tercer portero y se trabaja en la renovación de Stole Dimitirevski. La continuidad de Julen Agirrezabala se presenta complicada porque la opción de compra está fijada en unos 12 millones de euros.

Esto hace que el Valencia CF esté peinando el mercado en busca de otro portero que refuerce la posición de portero en la que el plan es tener a Dimitrievski, otro guardameta como segundo, y a Cristian Rivero como tercero.

Cristian Rivero, portero del Valencia CF, confía en que el equipo consiga la permanencia en Primera división

Cristian Rivero, después de anunciarse su renovación con el Valencia CF, ha hablado de manera pública, mostrándose feliz por seguir unido al club en el que lleva prácticamente toda la vida. "Estoy muy contento. Es una muestra de confianza. El Valencia CF es mi casa desde los 10 años que estoy aquí. Sé lo que es representar a este Club y la camiseta que llevamos. Mi sueño siempre ha sido ser jugador del Valencia CF. Desde pequeño me lo han inculcado. Lo tenía claro, siempre he querido defender la portería del Valencia CF".

El portero ha explicado cómo es su labor de tercer guardameta en la plantilla que entrena Carlos Corberán. "Ahora, tengo un rol de que estén todos 'enchufados' y de sumar, tanto dentro como fuera del terreno de juego y estoy contento".

Por otro lado, Cristian Rivero se ha mostrado confiando en que el Valencia CF logrará la permanencia en Primera división. "La plantilla lo sabe. Tenemos muchas ganas de revertir la situación y estamos trabajando para ello".

El portero, por último, ha lanzado un mensaje a la afición del Valencia CF a la cual le pide aún más apoyo del que le han dado. "Que confíen en nosotros, juntos lo podemos sacar hacia delante".