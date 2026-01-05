El Valencia cierra el primer movimiento en la portería: renueva a Cristian Rivero, se lo piensa con Dimitrievski y Julen Agirrezabala se complica

Sin saber si jugará en Primera división o en Segunda división, el equipo está en puestos de descenso actualmente, el Valencia CF ya planifica la temporada que viene, siendo la posición de portero la primera en la que el club de Mestalla hace movimientos

El Valencia CF ya está moviendo ficha en el mercado, pero no de cara a esta temporada, sino más bien para el futuras campañas a pesar de que aún no sabe ni en que categoría jugará si en Primera división o en Segunda división. El riesgo de descenso es más real que nunca, ya que el equipo de Carlos Corberán está en el puesto 18 actualmente con sólo 16 puntos. Con este contexto, el Valencia CF ya está dando los primeros pasos para dejar perfilada la posición de portero. El club de Mestalla ha cerrado la renovación de Cristian Rivero, el tercero guardameta de la rotación, se está pensando ejecutar la opción que tiene con Stole Dimitrievski, y mientras tanto la continuidad de Julen Agirrezabala está más complicada cada día que pasa.

El Valencia CF llega a un acuerdo con Cristian Rivero para renovar hasta el 30 de junio 2027

El Valencia CF ya ha cerrado un acuerdo con Cristian Rivero para que el portero, de 27 años, siga como futbolista de la primera plantilla por dos temporada más, hasta el final de la campaña 2026/2027.

El Valencia CF le comunicó días atrás a Cristian Rivero que lo quería renovar debido a que está muy contento con el trabajo que hace en el día a día, adaptándose a la perfección al rol de tercer portero que no juega absolutamente. Con esta situación, el guardameta ha aceptado las condiciones y ya hay entendimiento entre las partes tal y como ha informado Deportes COPE Valencia.

El Valencia CF se piensa renovar a Stole Dimitrievski y la continuidad de Julen Agirrezabala se complica

El Valencia CF tiene otros asuntos importantes que resolver que afectan a los otros dos porteros que actualmente forman parte de la primera plantilla: Stole Dimitrievski y Julen Agirrezabala.

El Valencia CF, después de meses de desencuentros con el portero de Macedonia del Norte, ahora está pensándose seguir contando con Stole Dimitrievski. El club de Mestalla puede renovar unilateralmente al guardameta, que acaba contrato al final de esta temporada, por dos campañas más si le abona una cantidad de dinero que va entre los 200.000 y los 300.000 euros tal y como ha revelado Tribuna Deportiva.

La otra patata caliente gira en torno de Julen Agirrezabala, ahora lesionado muscularmente para varias semanas, cuya continuidad está más complicada que nunca la cual se tornaría en imposible si el Valencia CF desciende a Segunda división. Actualmente, es muy complicado que Meriton y Peter Lim aprueben el pago de los algo más de 10 millones de euros para ejecutar la opción de compra sobre el portero que está cedido en el Athletic Club.