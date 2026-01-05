La lesión de Julen Agirrezabala pinta mal

El portero se lesionó en los últimos minutos del partido que el Valencia CF perdió contra el RC Celta por 4-1, transmitiendo malas sensaciones en el cuarto gol del equipo gallego ya que se cayó al terreno de juego porque el problema muscular que sufrió no le dejaba ni moverse ni ir por el balón

En el Valencia CF hay máxima preocupación por el estado físico de Julen Agirrezabala, el que ha sido su portero titular en LaLiga durante toda la temporada. El guardameta cayó lesionado en el último partido contra el RC Celta el cual no pudo finalizar por el problema muscular que sufrió. La lesión que padece Julen Agirrezabala tiene mala pinta ya que a pesar de que el portero se ha sometido a pruebas médicas en las últimas horas aún no se ha podido determinar el alcance de dicho contratiempo físico, habiendo que esperar todavía algunos días.

Julen Agirrezabala apunta a que se perderá los próximos partidos del Valencia CF. El portero, que está cedido por el Athletic Club, se sometió a pruebas médicas durante el pasado domingo para determinar el alcance de la lesión muscular que sufrió en el partido contra el RC Celta, pero eso fue imposible. Existe un derrame en la parte posterior de la pierna afectada que impide fijar, de momento, plazos de recuperación, teniéndose que esperar unos días al menos a que la zona mejore para realizar una nueva exploración que ya sí sería definitiva para saber el alcance de la lesión según informa Tribuna Deportiva.

Con esta situación, la lesión de Julen Agirrezabala tiene muy mala pinta y en el Valencia CF ya estiman que el portero estará de baja entre 4 y 6 semanas mínimo. Esto significa que el guardameta podría volver a los terrenos de juego, en el mejor de los casos, a mitad de febrero o, incluso, en el mes de marzo.

En lo que va de temporada, Julen Agirrezabala ha sido el portero titular del Valencia CF en LaLiga ya que ha disputado todos y cada uno de los minutos en los 18 partidos disputados hasta el momento. Por tanto, esta lesión supone un contratiempo para su entrenador, Carlos Corberán, que tenía a Julen Agirrezabala como indiscutible.

Carlos Corberán ya sabía que la lesión de Julen Agirrezabala era grave

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, fue el primero en saber que la lesión muscular de Julen Agirrezabala era grave. Nada más terminar el partido contra el RC Celta, el técnico aseguró que el guardameta estaba descartado para el encuentro liguero contra el Elche CF, dejando caer que la lesión le dejaría alguna que otra semana más en fuera de juego. "Julen Agirrezabala va a ser imposible que esté el sábado porque tiene una lesión de isquios en la acción que ha salido".

De este modo, a Carlos Corberán le va a tocar confiar en Stole Dimitrievski, con el que prácticamente no ha contado en lo que va de temporada, el cual además estaba buscando la salida del Valencia CF en este mercado de fichajes de invierno.