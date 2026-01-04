Tras la lesión de Julen Agirrezabala y la sanción de Hugo Duro, una buena noticia para Carlos Corberán con Dimitrievski

El Valencia CF ha vuelto al trabajo después de la derrota contra el RC Celta (4-1) y del recibimiento que le dio una parte de su afición la cual mostró su descontento por los malos resultados últimos. Una sesión de ejercicios en la que acaparó las miradas el portero de Macedonia del Norte

El Valencia CF ya se ha puesto manos a la obra para preparar el partido de LaLiga que tiene que disputar el próximo sábado contra el Elche CF. Un encuentro que servirá para que el Valencia CF cierre la primera vuelta de Primera división la cual ha sido nefasta para el equipo que entrena Carlos Corberán que es uno de los candidatos para bajar a Segunda división. El partido contra el Elche CF tiene una gran importancia para el Valencia CF el cual no va a poder contar con dos pilares básicos: Julen Agirrezabala y Hugo Duro. El problema en la portería en el partido contra el Elche CF lo puede evitar el Valencia CF ya que Stole Dimitrievski ha dejado buenas sensaciones en las últimas horas.

Julen Agirrezabala está lesionado y Stole Dimitrievski ultima su recuperación

El Valencia CF tiene un problema de cara al partido contra el Elche CF y es el saber quien va a ser su portero titular. El indiscutible hasta ahora, Julen Agirrezabala, cayó lesionado en el encuentro contra el RC Celta y se espera que esté varias semanas de baja tal y como confirmó Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF. "Julen Agirrezabala va a ser imposible que esté el sábado porque tiene una lesión de isquios en la acción que ha salido".

Con esta tesitura, todas las miradas están sobre Stole Dimitrievski que se lesionó muscularmente, concretamente en el aductor, a mediados del pasado mes de diciembre, pero que ya está en la recta final de la recuperación. El portero de Macedonia del Norte se ha ejercitado con sus compañeros y apunta a ser el elegido para suplir la baja que ha dejado Julen Agirrezabala.

Eso siempre y cuando no haya un contratiempo de última hora. En caso de que Stole Dimitrievski no llegue a tiempo para el partido contra el Elche CF, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, tendrá que apostar por Cristian Rivero o por Vicent Abril, que están esperando su oportunidad.

Hugo Duro también se perderá el partido que el Valencia CF tiene que jugar contra el Elche CF

La portería no es el único quebradero de cabeza que tiene el Valencia CF y Carlos Corberán que ya saben perfectamente que no podrán contar con su mejor delantero, Hugo Duro, en el próximo partido de LaLiga contra el Elche CF.

El delantero vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada en el partido contra el RC Celta y por tanto tendrá que cumplir un encuentro de sanción.