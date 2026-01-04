La afición del Valencia estalla ante la situación insostenible: "Corberán dimisión"

Después de sufrir una nueva derrota en LaLiga, esta vez contra el RC Celta por 4-1 dejando una mala imagen en los últimos minutos, unos 50 seguidores del club de Mestalla recibieron al equipo en Valencia en donde sucedieron algunos incidentes que el club rápidamente ha condenado

El Valencia CF está en una situación deportiva muy límite después de la derrota contra el RC Celta (4-1) este pasado sábado que lo deja en peligro de caer a los puestos de descenso a Segunda división. El equipo se cayó con todo en los últimos minutos de ese encuentro de LaLiga, dejando una imagen muy mala, que no gustó absolutamente nada a sus aficionados. Algunos seguidores recibieron al equipo en Valencia la pasada noche, aprovechando el momento para cargar contra Carlos Corberán, los futbolistas y dejando algún que otro desperfecto contra el autobús que transportó al equipo. Acto que ha condenado el Valencia CF.

No fue fácil la llegada del Valencia CF a la ciudad del Turia después de la derrota cosechada contra el RC Celta, ya que unos 50 aficionados los esperaban con ganas de desahogarse y de exigir mejores resultados porque el miedo a un descenso a Segunda división es más real que nunca. Estos seguidores cantaron y pidieron la marcha de Carlos Corberán, entrenador del primer equipo, que con el "Corberán dimisión" y gritaron "jugadores mercenarios".

Lo peor no se fue eso sino que el Valencia CF denunció que algunos de esos aficionados ocasionó algún que otro desperfecto en el autobús que luego trasladó al equipo. Un hecho que fue condenado por el Valencia CF a través de sus redes sociales. "El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial. Este tipo de actos de violencia podrían haber causado daños personales a jugadores o miembros del cuerpo técnico. El Valencia CF condena firmemente cualquier forma de violencia".

Los números de Carlos Corberán como entrenador del Valencia CF son malos

Carlos Corberán está firmando una mala temporada como entrenador del Valencia CF. El técnico de Cheste no da con la tecla y el equipo sólo ha sumado 16 puntos en las 18 jornadas primeras de LaLiga. Una puntuación que no daría para lograr la permanencia en Primera división.

En un Valencia CF normal, que no estuviera en las manos de Meriton y de Peter Lim, Carlos Corberán dejaría de ser entrenador de manera fulminante como esa puntuación, pero la realidad es otra. El Valencia CF, ahora mismo, no es un equipo grande de LaLiga sino un conjunto que lucha por salvarse temporada tras temporada.