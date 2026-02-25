Riquelme responde a las críticas por su rendimiento en el Betis: "Me importan absolutamente cero"

El extremo bético reconoce que no ha mostrado nivel esperado, pero afirma que no le afecta en absoluto la lluvia de reproches en vísperas del derbi, en el que sueña con marcar y vaticina un resultado

Rodrigo Riquelme aterrizó en verano como un fichaje ilusionante, pero de momento no ha respondido a las expectativas más allá de un repunte copero que no dispuso de continuidad y últimamente le han llovido críticas a su rendimiento como bético.

Situación que no le afecta al extremo según ha reconocido él mismo, consciente de que no ha mostrado el nivel que se espera tras el desembolso realizado en el mercado estival. "Se puede estar más contento, evidentemente. Soy una persona ambiciosa, y consciente de la realidad, que la gente no se piense que no", señaló en una entrevista a Viva Sevilla, en la que respondió a los reproches y las críticas recibidas.

Riquelme, convencido de que revertirá su situación

"Entiendo de cierta manera ese nerviosismo porque salgan las cosas bien, pero mira, estoy en un punto de mi vida en el que las críticas me importan absolutamente cero. He trabajado muchísimo en mi día a día para llegar al punto en el que estoy y no tengo ninguna duda del proceso. Estoy convencido de que voy a sacar mi máximo rendimiento", apuntó Riquelme, que, cuando le preguntan qué está fallando, lo tiene claro.

"Te diría que es el tiempo, que al final es acostumbrarte. Yo vengo de una cosa que es muy diferente a esto en cuanto a muchos aspectos. No estoy diciendo que sean mejores, ni peores. Cada uno tiene su adaptación, sus momentos, y creo que he tenido algunos en los que he estado bastante guay y otros en los que no he estado del todo bien. Trato de buscar una regularidad, sin presionarme a mí mismo, que es cuando realmente salen las cosas", señaló.

Riquelme sueña con marcar en el derbi y vaticina el resultado

Además, se mostró optimista de cara al derbi y suspira por un rol protagonista a sabiendas de que partirá de suplente. "Joder, ojalá pudiera marcar un gol. Me encantaría, pero para ayudar al equipo. Soy un chico cero egoísta en ese aspecto, que no tengo ningún tipo de ego y lo hago todo por y para el club", apuntó el futbolista bético, que espera un "partido intenso".

"Sabemos que son más de tres puntos para nuestra gente y trataremos de darles una alegría que sabemos que para ellos marca un poco el devenir de las semanas en cuanto a su estado de ánimo", indicó.

Igualmente, reveló las bromas de sus compañeros a la hora de hablarle del derbi y se atrevió a vaticinar un resultado. "Me dijeron que ahora iba a saber lo que es un derbi de verdad, no como el del Madrid-Atleti. Y luego cuando lo vives aquí es un ambiente increíble, de sentimiento puro y duro", apuntó Roro, que añadió: "Vamos a decir un 2-0. De goleadores, Pablo Fornals y yo, a ver si hay suerte".

Azpilicueta, el sevillista que más le preocupa"

También se refirió al futbolista del Sevilla que más le preocupa, con una respuesta algo sorprendente: "A mí el que me preocupa es Azpilicueta. Justo con Azpi tuve la oportunidad y la grandísima suerte de estar con él en el Atlético de Madrid, un jugador increíble y una persona maravillosa. Es un jugador veterano que se las sabe de todos los colores y bueno, esperemos que no tenga su mejor día".