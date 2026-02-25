Coke, realista con el derbi: "El Betis está mejor que el Sevilla"

El exlateral sevillista, con profusa experiencia en duelos cainita, cuelga el cartel de favorito a los verdiblancos, pero está convencido de que los de Almeyda plantarán cara

Es habitual que en vísperas del derbi, futbolistas que resultaron importantes en los duelos cainitas en el pasado alcen la voz para valorar la cita de máxima rivalidad desde la perspectiva de sus colores.

A falta de cuatro días para la visita del Sevilla a La Cartuja, han comenzado ya las valoraciones de voces autorizadas que conocen a la perfección cómo se viven estos partidos y las posibles clave para dar una alegría mayúscula a la afición.

Así las cosas, un futbolista destacado en el Sevilla de los títulos como Coke Andújar se ha pronunciado sobre el partido del domingo y las opciones del Sevilla de llevarse los tres puntos en un contexto complicado, pues reconoce que el Betis afronta el choque con el cartel de favorito.

Coke Andújar analiza el derbi del domingo

En este sentido, no duda de que el Sevilla plantará cara y no se lo pondrá nada fácil a los de Pellegrini, sobre todo después de haber adquirido moral con el triunfo ante el Getafe el pasado domingo.

"La victoria de Getafe hace que el Sevilla encare el partido de otra manera y debe agarrarse a ese triunfo tan importante para mostrar su mejor versión", señaló en Canal Sur Radio el exfutbolista, que no esconde que los verdiblancos parten con ventaja por jugar en La Cartuja y disponer de recursos de sobra para resolver, como ya ocurrió en la primera vuelta.

"El Betis juega en casa, un factor muy importante, con jugadores que desequilibran cualquier partido", apuntó resignado Coke, que, no obstante, no descarta en absoluto que los nervionenses asalten La Cartuja por la naturaleza impredecible de los derbis y su gen competitivo: "Esto es fútbol, el Betis está mejor, pero en cualquier partido puede pasar de todo. Al Sevilla no le va a faltar competir".

Coke, con experiencia positiva en los derbis

Coke sabe muy bien de lo que habla, pues su etapa en el Sevilla, de 2011 a 2016, disputó un total de 15 derbis hispalenses con una contribución activa, pues marcó dos goles y se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán con un balance muy positivo para los blanquirrojos.

No en vano, el exsevillista se impuso en un total de siete derbis, prácticamente la mitad, a la par que empató tres y perdió cinco, por lo que le dieron más alegrías que disgustos. Así, ahora espera que los de Almeyda logren romper los pronósticos y venguen la derrota sufrida en el Sánchez-Pizjuán en el duelo cainita de la primera vuelta.