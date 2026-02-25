El Real Betis activa la maquinaría motivacional de El Gran Derbi con mensaje alusivo al Sevilla FC: "El equipo de Mi Ciudad"

Los jugadores del conjunto verdiblanco se han encontrado con pancartas motivacionales cuando han saltado al terreno de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para avanzar en la preparación del encuentro del próximo domingo ante el eterno rival

Esta práctica se ha convertido ya en toda una costumbre en verdiblanco, en prácticamente un ineludible ritual previo a los encuentros más importantes que toca afrontar a lo largo de una temporada; así que, evidentemente, de cara a El Gran Derbi que se disputará el próximo domingo en el Estadio de La Cartuja no podían faltar esas pancartas que recuerden a los futbolistas del Real Betis que se encuentran en una semana muy especial y que, cada vez que salten a los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, les haga tener muy presente que ante el Sevilla FC habrá mucho más que tres puntos en juego.

A partir de las 18:30 horas de este próximo domingo se volverá a poner en juego la supremacía futbolística de una ciudad dual en la que siempre se vive el Deporte Rey con una pasión exacerbada y en la que, como suele decirse, poco importan las dinámicas y las posiciones clasificatorias tan opuestas que se vienen viviendo entre Heliópolis y Nervión. Así, cuando recien pasadas las 11:00 horas de este miércoles los pupilos de Manuel Pellegrini salían a entrenarse -con algo de retraso sobre el horario previsto inicialmente-, se han encontrado con que la entidad ha puesto ya a rugir la maquinaria motivacional.

'La vida en verde' y 'Verde, verde... como el equipo de mi ciudad' han sido los dos lemas colgados en las gradas del estadio principal de la ciudad deportiva de cara al choque cainita ante el eterno rival. "Mi ciudad, mis colores, mi Betis", han añadido los medios del club de las trece barras en sus publicaciones en redes sociales para compartir esta evocadora imagen.

"Blanca y verde es mi bandera", había compartido antes, con una imagen de Antony dos Santos ondeando los colores verdiblancos subido sobre los hombros de Adrián San Miguel justo después del último derbi en el Estadio Benito Villamarín, resuelto con victoria del Real Betis por 2-1 (Cucho Hernández y Johnny Cardoso) ante un Sevilla FC que se había adelantado en el marcador con un tanto de Rubén Vargas. "Balompié, Esencia, Tradición, Idiosincrasia y Sevillania. B.E.T.I.S.", colgaban en la noche del martes con una fotografía del tifo exhibido en la grada de Gol Sur en aquel último duelo de máxima rivalidad local que acogió el coliseo de La Palmera.

Sobre el césped, presenciando la sesión en primera fila, han estado el vicepresidente, José Miguel López Catalán; el CEO, Ramón Alarcón; el director deportivo, Manu Fajardo; y el presidente de la Fundación y responsable de Relaciones Institucionales, Rafael Gordillo. El Gran Derbi ya se hace notar, los corazones bombean más rápido y la plana mayor del club ha hecho acto de presencia para reforzar estímulos antes de avanzar la preparación del encuentro durante el jueves y el viernes antes darse el gran baño de masas en la sesión abierta al público del sábado 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía.