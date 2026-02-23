Entrenamiento a puerta abierta pre derbi en La Cartuja el Día de Andalucía

El club verdiblanco, fiel a la tradición, llama a filas a sus aficionados en una sesión a las 11:00 horas del sábado 28 de febrero para entrar en calor en la víspera del duelo cainita

Para que no se pierda la tradición de las últimas temporadas, el Real Betis, que solamente había confirmado este domingo que el primer equipo descansaría el lunes y volvería al trabajo este martes a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con los habituales 15 minutos de acceso permitido para los medios gráficos, acaba de confirmar este 23-F que habrá sesión especial con público en la víspera de El Gran Derbi, que tendrá lugar por segunda vez, no así un duelo de la máxima rivalidad hispalense que será pionero, en el Estadio de La Cartuja.

Será el próximo sábado 28 de febrero, no laborable y festivo además por la conmemoración del Día de Andalucía, a partir de las once de la mañana, por lo que se espera una afluencia masiva de aficionados verdiblancos en el otrora Estadio Olímpico de Sevilla para insuflar los últimos ánimos a la escuadra de Manuel Pellegrini, que poco más de 24 horas después, a partir de las 18:30 del domingo 1 de marzo, recibirá al Sevilla FC en el último cruce cainita de la temporada 25/26.

El más reciente de estos baños de masas, el pasado 29 de noviembre de 2025 en el mismo lugar, reunió a más de 10.000 personas en los graderíos bajos de la que entonces empezaba a convertirse en la casa del Real Betis, que ya se ha acostumbrado a un escenario distinto al Benito Villamarín donde ya ha logrado reunir a 66.810 personas (en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid).

El eterno rival, en principio, celebrará una sesión normal a las 10:00 horas en la Carretera de Utrera

Vaya por delante que en estos casos prima muchas veces el factor sorpresa, pero, en principio, el departamento de comunicación del Sevilla FC, como hace después de cada partido del primer equipo para facilitar el trabajo a la prensa, ofreció este domingo a media tarde el 'planning' de toda la semana de derbi. En el mismo, sin cambios al cierre de esta edición, no aparece ningún entrenamiento a puerta abierta, para lo que suele elegirse el Ramón Sánchez-Pizjuán, se juegue o no allí el duelo cainita.

En cambio, se informaba de la sesión de recuperación de este lunes, el descanso del martes, la vuelta al trabajo el miércoles a las 16:00 horas y la rueda de prensa intersemanal de un jugador por designar ese mismo día a las seis y media de la tarde. Jueves, viernes y sábado están programados entrenamientos a las 10:00 horas en la Carretera de Utrera, con un cuarto de hora abierto para los medios gráficos, más la comparecencia oficial de Matías Almeyda el 27-F a eso de las 12:30 h.