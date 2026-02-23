Vargas y Oso no asoman a seis días del derbi; Castrín sí está de vuelta y Suazo no está lesionado

El lateral chileno, sustituido al descanso con una torsión de tobillo, y el central gallego, que se ha perdido las cuatro últimas jornadas por una contusión en el cuádriceps, apuntan a disponibles

Primera sesión de la semana para la plantilla del Sevilla FC, que realizó un trabajo de recuperación tras la exitosa visita a Getafe y que descansará ya hasta las cuatro de la tarde del miércoles. Como es habitual, los que jugaron más minutos en el Coliseum alternaron el gimnasio con los fisioterapeutas en un estudiado reparto de cargas, al tiempo que los que no actuaron, alguno de los cuales ni siquiera viajó, trabajaban sobre el césped en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

La gran novedad fue Andrés Castrín, aparentemente recuperado de una dolorosa contusión en el cuádriceps que le hizo perderse las citas contra RCD Mallorca, Girona FC, Deportivo Alavés y los azulones. Si no hay retrocesos indeseados, el central gallego será una alternativa más en el poblado eje de la retaguardia para Matías Almeyda, que recupera para la causa al otrora castigado Juanlu Sánchez, pero no a Joan Jordán, al que le cayeron dos partidos por su roja desde la banda ante los 'babazorros', amén de perder por acumulación a Tanguy Nianzou.

Otra buena noticia la constituyó Gabriel Suazo, que no presenta un dolor y/o una inflamación reseñables en su tobillo izquierdo tras la fea entrada de Djené Dakonam que costó la roja al apagafuegos de José Bordalás. A falta de confirmación y de que aumente la intensidad de los entrenamientos, el lateral zurdo chileno, que se libró de la quinta amarilla (como César Azpilicueta, más José Ángel Carmona y Lucien Agoumé de la décima), podrá ser de la partida ante el eterno rival hispalense.

Ni Oso ni Vargas llegarán a tiempo a priori

Tanto Joaquín Martínez 'Oso' como Rubén Vargas habían fijado en sus respectivos horizontes El Gran Derbi como el momento idóneo para regresar, aunque no verlos con el grupo, al menos parcialmente, a seis días de viajar a La Cartuja es un indicio bastante negativo. En el Sevilla FC quieren ir con calma en ambos casos, pues el de Torrevieja tenía para 4-5 semanas con su dolencia en el gemelo, cumpliéndose sólo tres el próximo 1 de marzo, mientras que el internacional suizo ya sabe lo que es volver a empezar.

No en vano, recayó de su lesión en el bíceps femoral tras reaparecer brevemente contra el RC Celta seis semanas después de 'romperse' en el RCDE Stadium. De jugar contra el Real Betis, habría pasado exactamente el mismo periodo de convalecencia, aunque normalmente transcurre al menos 10-12 días desde que se reintegran a los ejercicios sobre el césped hasta que pueden formar parte de una convocatoria. Salvo milagrosa recuperación y mejores sensaciones, todo apunta a que deberán seguir esperando al menos hasta el día del Rayo.