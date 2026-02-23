El Betis intentará que Valentín Gómez dispute el derbi

Los servicios jurídicos del Betis ven viable anular la quinta amarilla del argentino, vista en la última acción polémica contra el Rayo, y presentará un recurso para que no se pierda al derbi

El Betis afrontaba el choque contra el Rayo Vallecano con dos futbolistas apercibidos de sanción, casos de Chimy Ávila y Valentín Gómez, con el consecuente riesgo de que vieran la quinta amarilla y se perdieran el derbi.

Ninguno de los dos fue titular, pero el defensa entró en el terreno de juego en el 70' por Ricardo Rodríguez para ejercer de lateral y al borde del final protagonizó una de las acciones polémicas del encuentro al cruzarse en el camino de Ratiu, despejar el balón y después impactar en la pierna del futbolista rayista.

Martínez Munuera enseñó la quinta amarilla a Valentín Gómez en una acción polémica

La decisión en directo de Martínez Munuera fue pitar falta fuera del área y amonestar con cartulina al argentino, lo que conllevaba su ausencia en el duelo del domingo contra el Sevilla, si bien en La Palmera recurrirán la tarjeta para que no se lo pierda.

González Fuertes, desde el VAR, enturbió la jugada al llamar al árbitro para que contemplara la opción de la roja directa y lo que consiguió es que se planteara pitar penalti al entender que el golpe se podría haber producido sobre la línea. Al no tenerlo claro tras la revisión, mantuvo su decisión inicial a pesar de que Valentín Gómez entra en contacto antes con el esférico.

Así las cosas, Munuera recogió en el acta que le enseñó amarilla "por derribar de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón", motivo que consideran recurrible los servicios jurídicos del Betis tras reunirse hoy mismo para revisar las imágenes y lo redactado por el colegiado.

El Betis presentará a alegaciones para que le anulen la amarilla al defensa

De este modo, el club verdiblanco presentará al Comité de Disciplina de la RFEF alegaciones al acta de Martínez Munuera para tratar de dejar sin efecto la quinta amarilla al zaguero tanto en cuanto se considera que la realidad no se corresponde con lo reflejado por el árbitro.

En este sentido, se entiende que en ningún momento actúa de forma temeraria y que solo derriba al adversario después de haber sacado limpiamente el balón, por lo que se puede interpretar que es una acción fortuita, por lo que no debería haber visto la amarilla.

De hecho, el asistente que se encontraba más cerca de la acción, como demuestran las imágenes, había señalado fuera de banda y no falta al considerar que había tocado antes el balón. No obstante, pese a visionar la jugada en repetidas ocasiones en el monitor, el árbitro no se planteó en ningún momento anular la amarilla.

En el caso de no prosperar, Valentín Gómez causará baja para el derbi como los lesionados Isco, Amrabat y Lo Celso a la espera de cómo evolucionen los tocados Ruibal y Bakambu.