El Sevilla FC busca lemas inspiradores para su vestuario en semana de El Gran Derbi... y la cosa no sale como esperaba

El club nervionense ha sometido a votación entre sus aficionados tres mensajes motivacionales para colgarlos en el vestuario, pero en las respuestas se han encontrado con un aluvión de mensajes contra los gestores, los principales accionistas, el director deportivo...

La capital andaluza ultima preparativos para El Gran Derbi que se celebrará este próximo domingo en el Estadio de La Cartuja, en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Tanto el Real Betis como el Sevilla FC eligen distintas maneras de motivarse. Quintos con 42 puntos y clasificados para los octavos de final de la UEFA Europa League, los verdiblancos han engalanado la Ciudad Deportiva Luis del Sol con frases motivacionales antes de abrir al público la sesión del sábado. Decimosegundos con 29 puntos y sólo compitiendo en liga desde mediados de diciembre, los blanquirrojos han apostado por preservar la tranquilidad y han renunciado a ese casi protocolario baño de masas previo, optando en su lugar por buscar la motivación en un clima de privacidad y tranquilidad.

A buen seguro, no le faltan motivos para haber tomado esta controvertida decisión. Como prueba, sólo hay que ver lo mal que le ha salido al Sevilla FC la iniciativa de buscar un lema inspirador para colgarlo en el vestuario local del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los medios del club, a través de la plataforma 'socios.com', han buscado una frase que aliente al equipo, no sólo en esta señalada semana de El Gran Derbi sino para todo este último tercio de temporada en el que por tercer año consecutivo se impone el ingrato objetivo de intentar eludir el descenso a LaLiga Hypermotion -tiene cinco puntos de colchón a falta de 39 (13 jornadas) por disputar-.

"¡Tú decides! Elige la frase que lucirá en el vestuario del Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán: Opción 1, 'El éxito no aparece si no se juntan esfuerzo, trabajo y talento'; Opción 2, 'La palabra imposible no existe en el Sevilla FC'; Opción 3, 'Es nuestro estadio, es nuestra ciudad'. Participa en la votación", pide la entidad nervionense a sus aficionados. De hecho, la tercera alternativa se parece muchísimo al lema que el Real Betis ha colgado en el graderío de su ciudad deportiva para enchufar a sus jugadores y ha contado con una respuesta inmediata por parte de sus seguidores.

Sin embargo, en el caso del Sevilla FC puede decirse que el tiro ha salido por la culata. Como suele ser habitual en este tipo de mensajes institucionales compartidos en redes sociales, la publicación se ha llenado de respuestas en contra de la mala gestión de la directiva. Como viene siendo costumbre, el presidente José María del Nido Carrasco y el vicepresidente José Castro han sido los principales destinatarios de un aluvión de mensajes críticos en la previa de su segundo derbi en La Cartuja (primero en partido oficial).

No han sido los únicos, ya que los hirientes comentarios también han impactado contra el resto de miembros del consejo de administración y grandes familias de accionistas (los Alés, Carrión, Guijarro...), así como, de manera mucho más escueta, a las carencias que viene presentando la propia plantilla. No podía faltar alguna que otra respuesta alusiva en contra del Real Betis y también varias chanzas ironizando con la ya famosa frase del director deportivo, Antonio Cordón, acerca de que "El objetivo es estar alegres (o felices)".