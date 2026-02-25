El Sevilla se fija en Marius Marin, oportunidad gratis para el pivote

Tras cerrar el acuerdo para el fichaje de Patrick Mercado, el director de fútbol busca opciones asequibles para el pivote y ha subrayado el nombre del internacional rumano de 27 años, que acaba contrato en Italia

Antonio Cordón trabaja ya a conciencia en la planificación de la próxima temporada por la necesidad del Sevilla de detectar una oportunidad de mercado que se ajuste a sus limitaciones económicas y adelantarse al resto de pretendientes.

'Modus operandi' que ha utilizado para atar a Juan Iglesias, lateral izquierdo del Getafe que termina contrato en junio, y para alcanzar un acuerdo con Independiente del Valle para el traspaso de Patrik Mercado, lo cual se espera que se anuncie en breve por parte de los nervionenses.

Así, una vez cerrada la incorporación del centrocampista de corte ofensivo para la próxima temporada, el alto ejecutivo extremeño centra su atención entre otros frentes en la posición de pivote, tarea pendiente que también pretende dejar adelantada para que no suponga ningún coste de traspaso.

Con Marius Marin en el radar

En este sentido, la dirección deportiva, según apunta As, ha puesto su punto de ira en el Marius Marin, centrocampista rumano de 27 años que se erige en una oportunidad de mercado a tenor del escaso margen de maniobra del club de Eduardo Dato.

Y es que Marin, al que Cordón le sigue la pista desde hace un tiempo, termina contrato el 30 de junio en el Pisa y no existe, a priori, intención de ampliar su vinculación, entre otras cosas por la situción del conjunto italiano.

No en vano, el Pisa atraviesa por una situación límite en la clasificación, a ocho puntos de la permanencia, y salvo milagro, perderá la categoría, lo que convierte en más inviable aún su continuidad. Por Ello, Marius Marin aterrizaría en Nervión con la carta de libertad, lo que le convierte en una vía muy atractiva para Antonio Cordón.

Internacional con Rumanía, su valor de mercado es de tres millones de euros

Marin es internacional con Rumania, con la que ha disputado un total de 36 partidos, y dispone de la posibilidad de estar en el Mundial tanto en cuanto su selección peleará su presencia en la repesca contra Turquía en el mes de marzo.

Desde 2019 en el Pisa, al que llegó procedente del Catanzaro por 400.000 euros, su valor de mercado asciende a tres millones de euros, según la web especializada Transfermarkt.

Este curso ha disputado 1.193 minutos repartidos en 21 partidos en la que será su última campaña en el Pisa, con el Sevilla interesado en que dé el salto al fútbol español. No obstante, no es la única opción que maneja Cordón para esta posición, pero sí que encaja perfectamente, al menos, en el plano financiero.