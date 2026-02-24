El Chelsea, presente en el fichaje de Patrik Mercado acordado por el Sevilla

El Sevilla se ha movido con velocidad para pactar la llegada del medio ecuatoriano, que, según aseguran en Inglaterra y en su país, también ha despertado sumo interés en los 'blues' para cederlo

Tras cerrar en enero la llegada de Neal Maupay, el Sevilla también trabaja ya en la planificación de la próxima temporada para aprovechar oportunidades y ya ha atado a dos futbolistas de cara a la 26/27.

Ya trascendió hace un tiempo que había alcanzado un acuerdo con el lateral del Getafe Juan Iglesias, que termina contrato el 30 de junio, y hace varias semanas se filtró que el Sevilla ha encarrilado el fichaje de Patrik Mercado, centrocampista de 22 años que se erige en la gran esperanza del fútbol ecuatoriano.

Todo comenzó con la afirmación a ESTADIO del gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, de que la vía nervionense permanecía abierta tras no haberse podido concretar su aterrizaje en enero, para después confirmar que había un acuerdo con un club importante de Europa confirmado poco después por el propio agente de Mercado con el Sevilla como destino.

Antonio Cordón ha pactado la llegada de Mercado a falta de que se den dos circunstancias

En este sentido, Antonio Cordón ha pactado su llegada por seis millones de euros a la espera que se den las circunstancias en verano para consumarlo, pues primero necesita disponer de una ficha de extracomunitario, ahora mismo ocupadas por Alexis Sánchez, Suazo y Marcao, y liberar masa salarial, lo que se conseguirá a partir de alguna venta necesaria y prevista. Lo primero no supondrá un problema, pues Alexis termina contrato y saldrá de Nervión salvo giro mayúsculo, mientras que el brasileño está cerca de conseguir la nacionalidad española y también podría salir.

Lo cierto es que el Sevilla se ha movido rápido ante el interés creciente por el elegido como el mejor jugador de la temporada 2025 en Ecuador, hasta el punto de que también ha sido pretendido por el Chelsea.

El Chelsea, también en la carrera por la joya ecuatoriana

Así, diversos medios ingleses y de su país han recogido la aparición de los 'blues' en la órbita de la joya ecuatoriana con la intención de cederlo, posiblemente al Estrasburgo para ganar rodaje de cara a después dar el salto a Premier League.

Además, el Chelsea no es el único inglés que ha llamado a la puerta de Mercado, pues, según apunta Team Talk, siguen sus pasos Brighton, Fulham y Bournemouth.

No obstante, el Sevilla se ha adelantado con el acuerdo encarrilado con Independiente del Valle y el joven centrocampista, si bien, lógicamente, la presencia del poderío económico y del cartel del Chelsea siempre resulta inquietante por la tentación que supone, sobre todo en el caso de que no haya todavía nada firmado.