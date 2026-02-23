Marcao se recupera junto a un nostálgico Fernando Reges

El central, operado hace casi un mes del escafoides izquierdo, ha iniciado la rehabilitación en su país junto a una leyenda nervionense

El pasado 26 de enero, el Sevilla FC informaba del paso por el quirófano de Marcao Teixeira para solucionar una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo. El de Londrina fue intervenido por los doctores Jordi Vega y Javier del Vechio en la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona, aunque el plan inicial de regresar a la capital hispalense en cuanto fuese seguro se ha alterado. Y es que, teniendo en cuenta que la recuperación será bastante larga, la entidad nervionense ha autorizado al zaguero a viajar a su país para iniciar allí la rehabilitación con sanitarios y profesionales de su confianza.

Uno de ellos es Rafael Pasqualinotti, con el que ya trabajó en verano y que ahora está aplicando sus conocimientos en fisioterapia y medicina para recortar plazos en la rehabilitación del ex del Galatasaray, cuyo futuro es incierto. Una de las razones de su permanencia en España era la obtención del pasaporte comunitario, trámite que estaba a falta de pequeños detalles, aunque será casi imposible que vuelva a jugar este curso. Y no porque se haya tramitado su salida del registro de LaLiga (donde su dorsal sigue estando ocupado), ya que simplemente se activó el mecanismo de compensación para reutilizar gran parte de su salario en la inscripción de Neal Maupay. Su problema es físico.

Menos de un mes después de la operación, Marcao aparecía en un vídeo realizando ejercicios, aunque limitando de momento los apoyos para no recaer de sus problemas en el hueso del pie izquierdo. Junto a él, una leyenda del Sevilla FC, el gran Fernando Reges, que ha desatado en redes el cariño de su antigua afición al lucir unas calzonas rojas de la entidad con la que jugó 167 encuentros oficiales, con siete goles y diez asistencias en su haber. En total, casi 13.000 minutos para convertirse en referente sobre el campo y en el vestuario, como demostró marchándose cuando, a su juicio, no había la actitud que merecía la institución.

Fernando aparca por ahora su retirada de los terrenos de juego

Lesionado en junio de 2025 del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, Fernando Reges acordó con el Internacional de Porto Alegre la rescisión anticipada de su contrato para recuperarse en Goiás, cerca de su Brasilia natal. A sus 38 años, el mediocentro defensivo meditó la retirada tras una exitosa carrera en la que ha ganado 19 títulos (doce de ellos con el Oporto, tres con el Galatasaray, dos con el Sevilla y uno con el Manchester City y la selección de Brasil sub 20), aunque, de momento, no es una decisión oficial. Tanto es así que ultima su recuperación antes de plantearse si le da tiempo para un 'last dance' en la Série A, pues ya volvió a jugar unos meses con el club donde se formó, el Vilanova.