Marcao es operado con éxito y el Sevilla activa la operación para utilizar su sueldo para firmar

El club ha comunicado que el central ha sido intervenido de la rotura del escafoides de su pie izquierdo y ahora mandará la documentación para que sea reconocido como baja de larga duración y poder utilizarlo en este mercado

El pasado viernes, el Sevilla comunicaba que Marcao sufre una rotura del escafoides de su pie izquierdo y Almeyda, en rueda de prensa, adelantaba que lamentablemente el brasileño tendría que pasar por quirófano.

Una intervención que se ha producido en el día de hoy tal y como ha informado la entidad nervionense a través de un comunicado en sus medios oficiales. "Marcao ha sido intervenido con éxito de una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo este lunes por los doctores Jordi Vega y Javier del Vechio", explicó el club sevillista, que detalló que "la operación ha tenido lugar en la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona, donde el central brasileño descabnsa", a la espera de recibir el alta para regresar a Sevilla y empezar con su larga recuperación.

Y es que, tras pasar por quirófano, estará alejado de los terrenos alrededor de cuatro meses, lo que permitirá que se considere una baja de larga duración y por ende utilizar el 80% de la ficha que le resta por percibir en este curso para firmar en el mercado, alrededor de 800.00 euros.

El Sevilla mandará la documentación para que la lesión sea catalogada de larga duración

Así, una vez consumada la operación el club mandará toda la documentación a un tribunal médico de LaLiga, encargado de autorizar su catalogación como baja de larga duración para habilitar a la entidad nervionense a emplear dicho porcentaje de su salario, que se sumaría al pequeño margen conseguido con el resto de los honorarios de Álvaro Ferllo y Ramón Martínez. Ahorro en el que computará pronto la cesión de Alfon, pues el Villarreal se hará cargo de la totalidad de la ficha una vez que el préstamo sea oficial.

Cabe recordar que a Marcao aún le quedaban tres partidos de sanción por su expulsión contra el Real Madrid y ahora se perderá lo que resta de temporada, lo que cierra posiblemente la puerta a la salida a Kike Salas tanto en cuanto es complicado que Cordón pueda cumplir su deseo de traer otro central.