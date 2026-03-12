Panathinaikos - Betis, en directo el partido de hoy de la Europa League en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de la ida de los octavos de final del segundo torneo continental

¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Panathinaikos-Betis de la ida de octavos de final de la Europa League . Les dejamos antes de nada con todos los detalles de la previa.

El Rel Betis retoma la Europa League donde lo dejó, con su brillante clasificación directa para los octavos de final tras quedar cuarto en la fase de liguilla. Se ahorraron los de Manuel Pellegrini una ronda extra, con su consiguiente desgaste al ser ya a doble partido, durante el mes de febrero, cuando se han podido centrar en LaLiga en pos de amarrar una quinta plaza que, ahora mismo, valdría lo mismo que la cuarta: con un billete extra para la Champions League. Defenderá este jueves su premio extra el cuadro verdiblanco, con la ayuda de sus paisanos RC Celta y Rayo Vallecano, pues un triunfo en el Olímpico de Atenas refrendaría el 'sorpasso' a Alemania.

Enfrente, el Panathinaikos FC de Rafa Benítez, que se ha descolgado de una lucha seguramente de tres por el título de la Super League 1 de Grecia, aunque todavía promete plantar cara en la segunda competición continental por orden de importancia. Pese a la plaga de bajas que sufre el preparador madrileño (no le va a la zaga el chileno con Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, que serían titulares en 17 clubes de Primera división y sin duda en el también blanquiverde de Atenas), acumula el anfitrión de este 12-M siete partidos oficiales sin perder y cuatro jornadas del torneo doméstico ganando con solvencia.

Con el retorno del internacional marroquí a la vuelta de la esquina según el 'Ingeniero', empezará el Real Betis a ver la luz al final del oscuro túnel de la enfermería, convirtiéndose el '14', el costasoleño y el rosarino en tres refuerzos de lujo para una recta final en la que la gloria espera a los de La Cartuja en forma de dos vías hasta la UCL, un torneo del que fue en la 2005/2006 el primer representante andaluz, pero que no cata desde entonces. Más de dos décadas después, los verdiblancos podrían obtener la recompensa deseada a su esfuerzo, bien manteniendo o mejorando su actual quinta plaza liguera o ganando la UEL.

Pero eso es, como suele decirse en estos casos, fútbol-ficción. Para lo primero, deberá sumar los máximos puntos posibles en las once entregas que restan del campeonato nacional de la regularidad (sobre un total de 33). Para lo segundo, habrá de superar al Panathinaikos y, de lograrlo, al vencedor del Ferencváros-Sporting de Braga, más luego el que sobreviva de Genk, Friburgo, Celta o Lyon en semifinales, disputándose el título con el mejor del otro lado del cuadro.