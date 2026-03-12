Panathinaikos - Betis : horario y dónde ver hoy en TV el partido de los octavos de final de la Europa League

El Betis se enfrenta esta tarde al Panathinaikos de Rafa Benítez en el Olímpico de Atenas en la ida de los octavos de final de la Europa League

El Real Betis afronta esta tarde en Atenas un partido trascendental para su devenir en la presente temporada, pues afronta el primer asalto de los octavos de final de la Europa League con su visita a Atenas para medirse al Panathinaikos.

El sorteo lo situó en el lado amable del cuadro, evitando a los principales 'cocos' hasta la final, pero el cuadro heleno acumula una enorme experiencia en competición continental y, como avisó el exsevillista Tsartas, la más mínima relajación podría costar muy cara a los heliopolitanos.

Necesidad bética de redención

En este sentido, el Betis de Pellegrini necesita regresar con un buen resultado para afrontar la vuelta en casa con garantías dentro de una semana y, de camino tomar impulso y ganar moral después de encadenar tres jornadas sin imponerse en LaLiga y sumar solo dos puntos de cinco. Y es que los heliopolitanos no llegan precisamente en su mejor momento tras empatar en casa contra el Rayo Vallecano y el Sevilla en el derbi y caer por 2-0 contra el Getafe en un partido para olvidar.

La decisión de Pellegrini de revolucionar el once con la mente puesta en el Panathinaikos han provocado una lluvia de críticas, pero el técnico entendió que en LaLiga hay tiempo aún para enmendarse, pero en Europa, no, por lo que hoy lucirá su once de gala. Enfrente tendrá a un Panathinaikos de Rafa Benítez que recibe al Betis en una dinámica opuesta en su competición, pues suma siete jornadas sin perder, con cinco triunfos y dos empates.

Panathinaikos-Betis: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Betis con el Panathinaikos, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League, se disputará en el Olímpico de Atenas este jueves 12 de marzo de 2026, a partir de las 18:45 horas. Una semana después se jugará la vuelta en La Cartuja.

Panathinaikos-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido continental que mide a atenienses con verdiblancos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar Plus+ (dial 7 en Movistar / 12 en Orange) y Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Panathinaikos-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de la opción televisiva, este encuentro se puede seguir en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com, con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del feudo del cuadro griego. Además, la cobertura de ED proseguirá tras la conclusión del choque con la crónica, las declaraciones de futbolistas y técnicos en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los heliopolitanos.