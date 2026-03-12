La historia da solamente un 25% de opciones a los heliopolitanos de remontar

Solamente levantó en casa una de las cuatro eliminatorias continentales en las que comenzó perdiendo a domicilio, en la 98/99 ante el Vejle danés

El Real Betis, que este jueves ha caído por la mínima (1-0) con el Panathinaikos en Atenas la ida de los octavos de final de la Europa League, sólo ha remontado en su andadura continental una de las cuatro eliminatorias en las que disputó la vuelta en Sevilla tras perder el primer encuentro. Fue en la primera ronda de la edición 1998/1999 de la Copa de la UEFA, cuando los heliopolitanos cayeron en el primer encuentro en Dinamarca contra el Vejle, merced a un gol de Graulund, pero se clasificaron para la siguiente al golear a por 5-0 a los escandinavos en el entonces Estadio Manuel Ruiz de Lopera, gracias a un triplete del atacante Iván Pérez y a sendas dianas del extremo Finidi George y el delantero Pepe Gálvez.

El equipo adiestrado en aquellos momentos por Javier Clemente avanzó esa temporada hasta los octavos de final, en los que perdió por 4-1 en Bolonia (con goles de Fontolan -2-, Kolyvanov, Luciano y el bético Benjamín) y obtuvo una insuficiente victoria por 1-0, con tanto de Oli, en el luego rebautizado de nuevo como Benito Villamarín, recuerda la Agencia Efe.

La primera vez que el Betis se vio en la tesitura de tener que remontar en su campo fue en el octavo de la campaña 95/96 contra el Girondins de Burdeos, cuando perdió 2-0 en tierras galas (marcaron Dutuel y Croci) y ganó por 2-1 en Sevilla, donde Alexis Trujillo y Vlada Stosic remontaron el gol inicial de Zidane, que terminaría siendo decisivo.

También en los octavos de final de esta misma Liga Europa, hace tres años, el Manchester United eliminó a los verdiblancos tras perder los dos partidos: 4-1 en Old Trafford, donde marcaron Rashford, Antony (que cambió de bando, primero como cedido, en la segunda vuelta de la 24/25 y ya en propiedad de los heliopolitanos en esta 25/26), Bruno Fernandes, Weghorst y el visitante Ayoze Pérez, y 0-1 en la vuelta, con otro gol del ahora culé Rashford.

El balance en casa ante los conjuntos griegos, mucho mejor

El Panathinaikos es el tercer club griego con el que se enfrenta el Real Betis a lo largo de su centenaria historia. Así, perdió en Tesalónica en la liguilla de la presente edición de la Europa League ante el PAOK (2-0), manteniendo su mala racha en tierras helenas, donde ha vuelto a caer este jueves ante los del 'Trébol' y ya empató sin goles en la fase de grupos de la UEL 18/19 ante el Olympiacos. Los de El Pireo son los únicos con los que se ma medido alguna vez como local, venciendo aquel encuentro, disputado el 29 de noviembre de 2018, por 1-0, gracias a la diana de Sergio Canales. Falló un penalti Sergio León, detenido en realidad por José Sá.