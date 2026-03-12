Ruibal y Valentín se libran, pero Llorente se pierde la vuelta tras un penalti polémico: aquí la explicación

Szymon Marciniak, llamado al monitor del VAR por Jarred Gillett, señaló los once metros pese a que el plantillazo del central madrileño llega tras el disparo de Swiderski

Matizaba su Regla 14 la IFAB desde la temporada 24/25 para hablar de los llamados penaltis residuales, aclarando que, si el delantero ya ha pateado y el defensor lo golpea, el árbitro debe evaluar si ese contacto es una consecuencia inevitable de la jugada (y, por tanto, no falta) o si es una acción negligente que llega tarde y derriba al rival (penalti). En estos casos, se concede la pena máxima si el contacto impide que el atacante pueda buscar un rebote, si el remate se ve afectado por el contacto, reduciendo significativamente la posibilidad de marcar o si la inercia del defensor genera un contacto temerario o imprudente.

Por lo contrario, siempre que el delantero logra ejecutar el disparo sin alteraciones y el balón sigue su trayectoria natural o si el contacto es mínimo y no interfiere en la acción de juego, se obvian los once metros. Salvando mucho las distancias, Valentín Gómez no incurrió en pena máxima sobre Andrei Ratiu en el último Real Betis-Rayo Vallecano, incluso sin recibir una segunda amarilla, pese a que el plantillazo sobre el lateral rumano fue idéntico al producido este jueves de Diego Llorente a Karol Swiderski. Sin embargo, pese a la veteranía de Szymon Marciniak, el polaco hizo caso al inglés Jarred Gillet y acudió al monitor para castigar la entrada a su compatriota.

Fue la acción más polémica del partido, prácticamente la única, puesto que ni siquiera Anass Zaroury protestó en exceso su doble amonestación casi consecutiva por sendos agarrones y una falta por detrás a Ez Abde. Una decisión que tendrá consecuencias para la vuelta, fijada a las 21:00 horas del próximo jueves 19 de marzo en el Estadio de La Cartuja, donde no podrá estar Diego Llorente (como Zaroury) por su expulsión, aunque, al menos, los dos apercibidos que tenía Manuel Pellegrini, que dejó en el banquillo a Natan de Souza en el descanso para evitar males mayores, se libraron, así que Aitor Ruibal y Valentín Gómez estarán disponibles.

Tres bajas seguras y la posible sorpresa de Amrabat

Aparte de la ausencia segura por sanción de Diego Llorente ante el Panathinaikos en el partido de vuelta, Manuel Pellegrini no podrá contar entonces con los lesionados Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, aunque espera que sí regrese, al menos a la lista, un Sofyan Amrabat que acumula varias sesiones con el primer equipo y que se quedó en Sevilla recortando plazos con el Betis Deportivo. Incluso, hay quien especula con que el pivote de Huizen esté en la lista frente el RC Celta. De momento, no han trascendido molestias físicas de ningún otro componente del plantel, así que los cambios de Natan de Souza, Ez Abde, Ricardo Rodríguez, Sergi Altimira y Pablo Fornals obedecerían a estrictas razones tácticas o de cansancio.