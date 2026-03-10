Lo Celso se convierte en la mejor noticia de una nueva sesión con Amrabat

El centrocampista marroquí continúa trabajando con el grupo de forma parcial, mientras que Giovani Lo Celso ya trabaja sobre el césped en solitario, dejándose ver en la sesión de hoy poniéndose las botas

El Real Betis ya se encuentra preparando el duelo que este jueves tendrá que afrontar en la Europa League, enfrentándose al Panathinaikos en esta primera ronda para el equipo bético en Europa. Tras tres jornadas casi nefastas para los de Manuel Pellegrini, con una reciente derrota en Getafe que ha hecho mucho daño, en el beticismo existe la ambición de poder soñar con la competición europea, ya que el cuadro designado antoja una menor complejidad para poder llegar a la tan ansiada final de Estambul. Para ello, hay que dar los primeros pasos en el país heleno y en uno de los mejores campos del país del Mediterráneo.

La derrota por dos goles a cero en el Coliseum ha hecho mucho daño dentro del beticismo, que hace apenas tres jornadas se ilusionaba con la posibilidad de poder asaltar el cuarto puesto que ostenta el Villarreal CF. Sin embargo, apenas ha sido capaz de rescatar dos puntos de los últimos nueve posibles, haciendo que esas opciones casi que se esfumen debido al buen desempeño de sus oponentes. Esto hace que todo dependa del rendimiento de los españoles en la competición europea, algo que habilitaría el quinto puesto para la Champions League.

Para llegar a ese sueño, también está la vía de ganar la Europa League y, antes de ese primer paso, el Real Betis ha recibido hasta dos buenas noticias. Amrabat sigue entrenando con el grupo, aunque de forma parcial, por lo que continúa el proceso de recuperación del centrocampista marroquí. Otro de los que se ha dejado ver es Giovani Lo Celso. En ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que el argentino ya haciendo ejercicios sobre el césped en uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva, por lo que poco a poco también avanza su recuperación, a la espera de poder verlo junto al resto de sus compañeros.

Por el resto, novedad alguna. Isco y Lo Celso han sido las ausencias sobre el césped, por lo que el técnico chileno podrá contar con la mayoría de jugadores para la cita en Grecia. En Getafe, fueron varias las rotaciones que existieron, lo que acabó en ciertas críticas por ello. Sin embargo, la ilusión por la Europa League hace que en el beticismo exista la ilusión por ese título, por lo que ya los cinco sentidos están puestos en ellos. El equipo mañana viajará a Atenas, con esa ambición de dar un primer paso de gigantes en la eliminatoria.