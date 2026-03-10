Marciniak se estrena con el Real Betis en Europa: un viejo conocido de Real Madrid, Sevilla FC, Atlético de Madrid...

El experimentado árbitro polaco ha sido designado por la UEFA para dirigir el choque de ida de los octavos de final de la Europa League de este jueves entre Panathinaikos y Betis, mientras que el Celta - Lyon estará en manos del belga Lambrechts y el Lille - Aston Villa estará dirigido por un equipo arbitral compuesto íntegramente por colegiados españoles

La UEFA ha dado a conocer en la mañana de este martes las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League, que se disputarán a lo largo de la tarde-noche del próximo jueves con dos representantes de LaLiga EA Sports entre los 16 equipos clasificados. El Real Betis, que visita al Panathinaikos FC en Atenas (Grecia), se encontrará con un viejo conocido de los clubes españoles habituales en competiciones europeas como es Szymon Marciniak. Por su parte, el encuentro en Balaídos entre el RC Celta de Vigo y el Olympique de Lyon francés, estará dirigido por Erik Lambrechts.

El Real Betis, el octavo equipo español que conocerá el árbitro polaco Szymon Marciniak

El colegiado polaco Szymon Marciniak dirigirá el Panathinaikos- Betis, que arrancará a las 18:45 horas en el Olímpico de Atenas. Estará auxiliado por los ingleses Jarred Gillett y Matthew Donohue, en el VAR; así como por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, como jueces de línea, y Pawel Raczkowski, como cuarto árbitro. Marciniak tiene 47 años, es internacional desde el año 2011 y cuenta con más de 100 partidos de experiencia al más alto nivel en competiciones como Champions, Europa League, Supercopa, Mundial, Eurocopa...

Será la primera vez que pite al Real Betis -y al Panathinaikos-, pero suma un total de 35 encuentros a equipos españoles; entre ellos, la Supercopa de Europa que el Atlético de Madrid le ganó en 2016 al Real Madrid, a quien ha dirigido tres semifinales de Champions League. 12 veces se ha encontrado con los merengues (5 G, 2 E y 5 P) y en 9 a los colchoneros (5 G, 0 E y 1 P).

También ha arbitrado cinco veces al FC Barcelona (1 G, 2 E y 3 P), tres veces al Villarreal CF (1-1-1) y otras tres al Sevilla FC (1-2-0), entre ellas una semifinal de Europa League 15/16. También ha coincidido una vez con el Athletic Club y con la Real Sociedad, con sendas derrotas vascas. Los verdiblancos serán el octavo equipo español que conozca al de Plock.

El RC Celta recibirá en Balaídos al belga Erik Lambrechts

Por su parte, el belga Erik Lambrechts dirigirá el RC Celta - Olympique de Lyon que dará comienzo a las 21:00 horas del jueves en el coliseo celeste, que estará a rebosar. Sus compatriotas Bram Van Driessche y Jan Boterberg serán sus ayudantes en el VAR, Jo de Weirdt y Kevin Monteny estarán en las líneas de banda y Nathan Verboomen será el cuarto árbitro y Jan Boterberg como asistente del VAR. El colegiado oriundo de Lovaina, de 41 años e internacional UEFA desde 2014, tampoco había coincidido nunca con los gallegos ni con los franceses.

La UEFA confirmó también la designación de un equipo arbitral compuesto enteramente por colegiados españoles encabezado por José María Sánchez Martínez para el encuentro de esta misma ronda de octavos de final de la Europa League entre el LOSC de Lille galo y el Aston Villa inglés de Unai Emery, que arrancará a partir de las 18:45 horas en el Estadio Pierre-Mauroy con Cesar Soto Grado en el VAR, Carlos del Cerro Grande como ayudante de éste, Alejandro Muñiz Ruiz como cuarto árbitro y Raúl Cabañero e Iñigo Prieto como linieres.