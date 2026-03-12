La "impotencia" de un 'Cucho' al que le resulta "difícil ser positivo" tras el 1-0: "Con nada nos están haciendo daño"

El de Pereira, con todo, cree que el partido era para "mínimamente haber sacado el empate" y que "todo mejorará" en la vuelta: "Depende de nosotros"

Juan Camilo Hernández confesaba en zona mixta a los medios del Real Betis que sentía "mucha impotencia" tras perder "un partido en el que mínimamente habría haber sacado el empate para ir con más comodidad a ganar el partido en casa, pero ahora hay que afrontar esto". Le costaba al colombiano "ser positivo, aunque hay que serlo", porque no hay nada perdido ante el Panathinaikos: "Sí o sí, depende de nosotros. Estamos centrados en conseguirlo en casa, si bien primero pensaremos en el RC Celta, contra el que nos jugamos muchísimo también, y luego daremos todo para poder conseguir pasar la siguiente eliminatoria".

Para el 'Cucho', lo único que ha faltado es "enchufarla. El fútbol son goles", haciendo balance a renglón seguido de su actuación: "En lo personal tuve un par, no tan claras, pero tuve un par que pude hacerlo mejor; el cabezazo... En el primer tiempo también tuve una. La última que tuve, que me giré también, una que pasó muy cerca... Bueno, tuvimos. Tuve y tuvimos varias opciones para, al menos, marcar un gol y estar más cómodos en el partido, pero, por otro lado, siento que con nada nos están haciendo daño. Pasó contra Getafe CF, pasó hoy, con un balón a la espalda. Es cierto que no fue gol, pero luego de ahí viene el penalti. Tenemos que estar un poco más concentrados en las segundas jugadas, en darles la pelota a la espalda, y corregir eso. Como te digo, estamos seguros de que ahora todo mejora".

Dos derrotas seguidas, dos partidos sin marcar y cuatro sin ganar

"Como te digo, es difícil ser positivos ahora con la racha que tenemos, pero hay que hacerlo. Si no lo somos nosotros, no queda nada. El aficionado está ahora enfadado y con justa razón. Así que lo único que nosotros podemos hacer el domingo es hacer un buen partido, ganar y conseguir la clasificación el jueves. Aunque no es un buen momento, sabemos que la afición nos va a apoyar muchísimo, que van a estar los béticos apoyándonos. Así que, bueno, disculpas por no haber conseguido el objetivo hoy, pero quedan 90 minutos; ya pensábamos el domingo en eso, pero ahora nuestro objetivo es ése", asegura un jugador que siempre da la cara.

Media hora con uno más

"Yo pienso que, por muy mal que hubiese salido el partido, tendríamos que haber conseguido ese objetivo. Fue en el minuto 60 o por ahí, media hora con 11 jugadores contra 10, atacando, moviendo la pelota de un lado a otro... Creo que lo estábamos haciendo bien hasta el final del partido. No sé cómo explicar esas cosas, pero ya hay que afrontarlo. Creo que pudimos hacerlo mejor en todos los aspectos, ofensivo y defensivo. Ahora, a corregir en el poco tiempo que tenemos, no hay de otra, y afrontar lo que viene con la máxima exigencia", zanjó el colombiano, que aspira a jugar el Mundial.