Antony hace diagnóstico de la derrota en Grecia: "Tenemos que tener un poco más de paciencia"

El extremo brasileño ha sido uno de los jugadores que ha salido ante los medios de comunicación tras la derrota por un gol a cero frente al Panathinaikos, dejando claro de que "confía al 100% en remontar"

El equipo verdiblanco sigue inmerso en la racha negativa y, cuando parecía que Grecia podía ser el comienzo de la resurrección, se acabó convirtiendo en una epopeya local propia de un hecho heroico. Los de Manuel Pellegrini se han marchado con derrota del Olímpico de Atenas por un gol a cero, todo eso tras verse hasta con un jugador más durante gran parte de la segunda parte. Sin embargo, cuando más se le exigía al equipo bético en tareas ofensivas, la reacción vino por parte del cuadro heleno, que acabó ganando el partido gracias a un dudoso penalti de Diego Llorente, que llegó a ser expulsado.

Varios han sido los señalados en el equipo verdiblanco y, sobre todo, hay un movimiento que se entiende poco, como es ese cambio de Ez Abde que casi que destruyó cualquier capacidad ofensiva en ese tramo que más lo necesitaba. Uno de los jugadores que ha hablado ante los medios ha sido Antony, uno de esos jugadores que no ha podido hacer relucir su calidad en un partido donde más se le necesitaba.

El equipo, "frustrado" tras la derrota

Este duelo en Grecia ha supuesto un durísimo varapalo para el equipo verdiblanco, que no tenía en los pronósticos esta posibilidad tras haber controlado gran parte del encuentro. A esto se refiere Antony, que admite esa frustración. "Un sentimiento un poco triste y frustrado. Tenemos el partido de vuelta en casa y vamos a jugar con nuestra gente. Vamos a seguir y confío 100% en mi equipo (...) Un partido muy difícil, con un equipo que defiende mucho. Tenemos el partido de vuelta en casa, tenemos que cambiar rápido la página y hacer autocrítica a todos los jugadores. Lo más importante es estar todos juntos", declaró el brasileño.

Al ser cuestionado sobre qué ha pasado, lo ha tenido claro el brasileño. "Tenemos que tener un poco más de paciencia. Con un equipo que defiende mucho, tenemos que tener paciencia con el balón", respondió.

Antony, "confiado al 100% en la remontada" mientras que continúa recuperándose

Ya son cuatro los partidos sin conocer la victoria para el equipo de Manuel Pellegrini, algo que preocupa a la afición, aunque Antony no quiere pensar en eso e, incluso, le dio un pequeño mensaje a la afición. "Complicado. Tenemos que mejorar muchas cosas. Vamos a mejorar y cambiar rápido. Ahora tenemos dos partidos en casa, con nuestra gente y vamos a pelear (...) Los béticos siempre están con nosotros hasta la muerte. Confío al 100% y creo que todos los béticos también confían al 100%. Vamos a pelear para clasificar en casa", declaró.

Por último, sobre su pubis, se refirió que poco a poco va mejorando. "Estoy recuperando y haciendo tratamiento. No estoy al 100%, pero estoy haciendo tratamiento y ojalá que, día a día, esté mejor", finalizó.