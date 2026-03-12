Puntos uno por uno del Real Betis frente al Panathinaikos: Los cambios acaban costando caro

El equipo de Manuel Pellegrini sigue inmerso en esta racha negativa y ha consumado una nueva derrota consecutiva en tierras griegas, en un partido donde poco demostró el Betis; así lo vivimos y contamos en directo

El Real Betis necesitaba, más que nunca, volver a la senda de la victoria en una competición propicia para ello. La Europa League esperaba la mejor versión de los verdiblancos, que saben que tienen una oportunidad única de poder hacer algo grande este año. Sin embargo, los de Manuel Pellegrini han desaprovechado esta bala y se marchan con una derrota por un gol a cero del Olímpico de Atenas.

En una primera parte sin apenas hechos reseñables, la expulsión de Zaroury hacía presagiar un mayor vendaval ofensivo bético en busca de la ventaja. Sin embargo, los cambios parecieron perjudicar a un equipo que vio como, a través de un penalti muy dudoso, se acabó marchando con desventaja de cara a la vuelta.

Las notas verdiblancas frente al Panathinaikos

Pau López: 5

Un disparo a puerta. El mejor dato para mostrar el escaso trabajo que ha tenido Pau López, que apenas ha tenido que sufrir jugadas de peligro en su campo, quitando el penalti final.

Aitor Ruibal: 5'5

No ha sido el día del lateral verdiblanco que, aunque defensivamente se mantuvo bien, no pudo consumar sus habituales llegadas laterales que tanto peligro crean en las defensas rivales.

Diego Llorente: 4

Superado en muchos momentos por la movilidad del ariete del equipo heleno, se mantuvo correcto, aunque lo primero dicho le costó sus dos amarillas y un penalti más que dudoso que acabó significando la derrota en Atenas.

Natan: 4'5

Cambio más que obligado para Manuel Pellegrini al descanso, con una amarilla en los primeros minutos que le ha marcado en el devenir de toda la primera parte. A pesar de no haber realizado un mal partido, ciertas acciones en esos cuarenta y cinco minutos pronosticaban este final. La mala nota, el hecho anteriormente descrito.

Ricardo Rodríguez: 5'5

Partido aseado del lateral suizo, que tuvo poco que intervenir en acciones defensivas y que fue sustituido por Junior Firpo en busca de esa verticalidad. Uno de los aspectos más destacados ha sido la habilidad para la recuperación tras pérdida del equipo bético en la primera parte.

Altimira: 5'5

Con tanta posesión, los jugadores de contención tuvieron que echarse la maleta a la espalda y, en eso, el catalán no tuvo problemas. Poco decisivo pero bien en la mantención de la jugada.

Marc Roca: 5

Nota similar para el pivote catalán. Un contexto de partido que hacen que estos puedan relucir a las mil maravillas e, incluso, poco le falto para casi poder empujar un balón al fondo de las mallas griegas. Aunque siempre se le exige mucho más, y es el hecho de poder ser decisivo.

Fornals: 6'5

Buen partido del centrocampista castellonense, que ha estado casi en todas las jugadas verdiblancas. Una pieza habitual en la sala de máquinas verdiblanca en el día de hoy y uno de los protagonistas de las llegadas verdiblancas sobre la meta de Lafont.

Abde: 7

Buen partido del marroquí, siendo el más destacado en ataque y el que acabó provocando la expulsión de Zaroury, con participación en ambas amarillas. Sorprendió su salida por Riquelme, con todo lo que eso implica de perder arriba. Poco entendible.

Antony: 4'5

Poco del extremo brasileño en el día de hoy que, cuando hacía falta que fuese decisivo, no ha sido capaz de llevarse el equipo a sus espaldas. A pesar de las muchas cualidades que suele aportar, se le echa de menos en este tipo de contextos.

Cucho Hernández: 6'5

Buen partido del cafetero que, poco a poco, está recuperando su nivel. Varias ocasiones en la primera parte se acabaron encontrando con Lafont aunque la recuperación de la movilidad arriba es más que importante. Una de las mejores noticias para Pellegrini.

Pellegrini: 3

Malísima lectura de la segunda parte por parte del técnico chileno, que no ha sabido aprovechar la expulsión de Zaroury para intentar buscar esas armas ofensivas, aportando hasta dos cambios totalmente intranscendentes.

Valentín Gómez: 5

Muchas concesiones atrás del equipo verdiblanco durante los segundo cuarenta y cinco minutos, y mucho más cuando gran parte de estos minutos ha sido con un jugador menos. Sin embargo, en su parcela personal, no ha desentonado.

Junior Firpo: 3

Demuestra, una vez más, que no puede ser lateral de este Real Betis. Al poco de entrar, ya vio la tarjeta amarilla y nada pudo hacer en esas acciones ofensivas para las que había entrado.

Rodrigo Riquelme: 3

Algo similar al caso del lateral izquierdo. Poco o casi nada de un jugador que entró por Abde y que destruyó todo el peligro que ese flanco estaba aportando.

Deossa: SC