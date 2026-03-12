Pau López deja claro su análisis tras la derrota: "Estamos generando poco"

El guardameta ha admitido la necesidad de hacer autocrítica para poder superar este bache del equipo de Manuel Pellegrini, con la confianza de remontar en La Cartuja

El Real Betis, cuando parecía que el escenario era el idóneo para poner punto y final con la mala racha, ha vuelto a la realidad y ha acabado cayendo por un gol a cero en tierras helenas tras un dudoso penalti en los últimos minutos que ha desencadenado en esta situación. Ya son cuatro partidos sin conocer la victoria en el equipo de Manuel Pellegrini, en un comienzo de la racha donde parecía que se le podría haber dado caza hasta al cuarto lugar. Sin embargo, la situación ha dado una pequeña vuelta en estas últimas fechas y ahora toca que La Cartuja actúe para evitar la eliminación en la Europa League.

Pau López ha sido uno de los jugadores que ha hablado ante los medios de comunicación, todo ello tras un partido bastante aseado por parte del guardameta catalán, y que acabó sufriendo ese gol desde el punto penalti. Sobre el equipo, quiso dejar claro ese mensaje de "frustración" que también dejó Antony, aunque está confiado en poder dar la vuelta a la tortilla en Sevilla.

El catalán tiene el diagnóstico claro

"Era un partido que teníamos controlado. No estábamos generando todo lo que nos gustaría generar. Encima, con la expulsión de ellos, se ponía un poco más de cara. En una jugada aislada, te vas con la cara un poco de tonto. Al final es el fútbol, es Europa. En las eliminatorias, nunca nadie dijo que fueran fáciles. Sabemos lo que nos vamos a encontrar en la vuelta y, si hoy en casa se han cerrado así, la vuelta va a ser aún peor", declaró el catalán sobre el encuentro.

Todo se ha acabado decidiendo por ese penalti, un hecho fortuito que hace que el equipo se marche con desventaja. "Una vez ellos se quedan con 10, se meten más atrás. Parece que tienes que generar más ocasiones y ves que no las generas, y genera un poco de frustración. Con uno menos, pues se crecen un poco más", respondió. Sin embargo, hace un análisis claro, y esta es la necesidad de que el equipo genere. "Hay que hacer un poco de autocrítica y ver que estamos generando poco. Hay que generar un poco más para poder hacer los goles. Pero de ahí, seguir. Al final, no es momento de bajar los brazos, al contrario, para seguir y dar la vuelta a esta eliminatoria. Creo que lo podemos hacer", declaró.

Un dudoso penalti que hace confiar en La Cartuja para la remontada

Sin lugar a duda, el partido ha estado marcado por esa acción de Diego Llorente, que ha sido muy discutida al producirse la acción una vez que el jugador local ya había rematado. "Lo comentábamos dentro, me dice que, cuando es en directo, no ve que sea penalti. Pero claro, una vez le ponen la imagen y ven que los tacos de Diego le tocan al tobillo del atacante, pues dice que al final no tiene más opción que pitarlo. Parece más una acción fortuita del juego y no realmente le va a interferir en el tiro. Ahí no podemos entrar mucho", respondió sobre este lance.

Por último, Pau tiene claro que es el momento de dar un cambio, y que mejor que aprovechar estos dos partidos en casa. "Entramos ahora en la fase importante de la temporada y tenemos plantilla suficiente para dar la vuelta. Primero, el domingo contra el Celta, un partido muy importante para meternos en la zona de arriba y esa quinta plaza. Después tenemos la vuelta, que al final, con la gente de la Cartuja, somos capaces de hacerlo".