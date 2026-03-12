Rafa Benítez no se fía un pelo: "Aún no hay nada hecho; allí será distinto"

El madrileño felicita a sus hombres "por el excelente y duro trabajo" que hicieron a la hora de "cerrar los espacios y aprovechar las transiciones"

"Sin duda, los futbolistas merecen muchas felicitaciones por el excelente y duro trabajo que realizaron frente a un rival muy difícil y nos hicieron sentir orgullosos. Lo han hecho muy bien, y eso es importante para nuestros aficionados y para la historia europea del club. Estamos muy satisfechos y contentos de haber conseguido esta importante victoria", apuntaba tras el encuentro en el Olímpico de Atenas el técnico español del Panathinaikos, un Rafa Benítez que se mostró exultante sobre el césped, premiando el esfuerzo de los suyos para imponerse al Real Betis con un gol de penalti sobre la bocina de Vicente Taborda.

"Lo que queríamos inicialmente era mantener más el balón en nuestros pies, amenazar al rival y acercarnos más a su área. Sin embargo, como se vio, no fue fácil y no nos salió bien, ya que ellos tuvieron un muy buen día en ese aspecto. Así que tuvimos que pasar al plan B, que era jugar bien en defensa y buscar el contraataque. Al final, eso nos salió bien", añadía el madrileño, que no coincide con la opinión de Manuel Pellegrini de que hicieron el tipo de partido que esperaban los heliopolitanos, encerrados en busca de hacer daño en las transiciones, sino una presunta alternativa por el control foráneo.

No se ve todavía en cuartos, pero disfruta el 1-0

"Hemos dado un paso, la eliminatoria está al cincuenta por ciento", asevera el ex del RC Celta, quese vanagloria de que el Panathinaikos supiera "sufrir y esperar el momento", porque la prioridad del equipo "era cerrar los espacios y aprovechar las transiciones", como la conducida al final por Karol Swiderski, que se coló entre Valentín Gómez y Diego Llorente para forzar la expulsión de este último y un penalti riguroso pero decisivo.

A resistir en La Cartuja

"El próximo partido es clave. Ahora, para nosotros, se trata del partido más importante. Lo que ha pasado hoy tiene su importancia, pero ahora tenemos que centrarnos en la vuelta y dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir la clasificación. Aún no hay nada hecho. El ambiente allí será distinto", zanjaba el míster de los helenos, consciente de que dentro de una semana se va a encontrar seguramente con más de 60.000 personas apretando en pos de la remontada de los pupilos del 'Ingeniero', que antes tienen una cita vital por la quinta plaza de LaLiga contra el RC Celta.