Advertencia al Betis de Tsartas, ex del Sevilla, en su visita a Grecia: "Tiene que andar con cuidado"

Vassilis Tsartas, figura destacada del fútbol griego y exsevillista, analiza el partido del jueves, cuelga el cartel de favorito al Betis con matices y avisa de lo que podría ocurrir ante un Panathinaikos que "ha mejorado mucho"

El Betis se desplaza a Grecia con el cartel de favorito en los octavos de final de la Europa League contra Panathinaikos, pero los que conocen a la perfección al club heleno mandan una clara advertencia a los verdiblancos de que la más mínima relajación le puede costar cara en Atenas este jueves.

Lo avisa una figura destacada del fútbol heleno que vivió la máxima rivalidad hispalense en las filas del Sevilla, donde dejó huella por su enorme calidad: Vassilis Tsartas.

Tsartas analiza el Panathinaikos - Betis

Así, el excentrocampista destaca la mejoría experimentada por el equipo de Rafa Benítez en los últimos partidos y, aunque ve con ventaja a los heliopolitanos, no descarta ningún escenario.

"Panathinaikos atraviesa un buen momento de resultados y de juego. En los últimos partidos ha mejorado el aspecto goleador. Antes creaba oportunidades, pero estaba desafortunado, le faltaba acierto, pero parece que los goles ya han venido y eso sube mucho la moral y todo lo que rodea al equipo", señaló en Radio Marca Tsartas, que no, obstante, considera que el cuadro ateniense deberá exhibir su mejor versión para superar a los de Pellegrini.

"Aunque el Betis no atraviesa un buen momento ahora mismo, creo que no va a ser fácil para Panathinaikos. Tiene que jugar muy, muy bien, cerrar bien los espacios. Seguro que su entrenador va a encontrar los puntos débiles del Betis, pero como son dos partidos, de ida y vuelta, es difícil que puede decidirse en la ida y todo se jugará en el segundo partido", señaló el exinternacional griego, que puntualizó que los heliopolitanos deben demostrar sobre el césped su teórico favoritismo.

Favoritismo con matices del Betis y una advertencia

"Por mucho que digamos ahora que el Betis tiene una pequeña ventaja, por la calidad del equipo, su forma de jugar, la creatividad que genera dentro del campo y la efectividad en las jugadas que van a decidir el partido, dentro del campo hay que crear las ocasiones para marcar uno o dos goles que te den la ventaja y tranquilidad que necesitas", explicó Tsartas, que tiene claro que el Betis no puede guardarse ni un esfuerzo en su visita al Olímpico de Atenas: "Tiene que andar con cuidado aquí, en ningún momento puede relajarse, porque si se relaja, cualquier equipo lo paga".

Además, el exfutbolista lamentó que el fútbol griego no haya mejorado lo suficiente para poder competir de igual a igual con las grandes ligas europeas. "No ha crecido tanto como se deseaba. Si no tienes una liga muy competitiva, es difícil luego estar en Europa al nivel de los equipos que te enfrentas. Porque, claro, si tienes que jugar contra equipos de la liga española, italiana, alemana, francesa, inglesa, las ligas que son más fuertes, es difícil cambiar de velocidad y poder mantenerte en un alto nivel, como exigen esas competiciones", espetó Tsartas.