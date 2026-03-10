El mejor entrenador y once histórico del Betis según la IA

Preguntamos a ChatGPT, Grok y Gemini por la mejor alineación bética de la historia, dejando más de una sorpresa en sus respuestas

El Real Betis Balompié es un club centenario y mundialmente conocido. El equipo de las trece barras es reconocido en cualquier lugar del planeta, existiendo un bético en casi cualquier lugar del mundo. Su historia es larga, habiendo vivido épocas de gloria y de penumbra, pero siempre estando arropado por su afición.

Campeón de liga en 1935, con tres Copas del Rey en su haber y varios 'EuroBetis', siendo en la actualidad cuando el cuadro verdiblanco se ha asentado en las competiciones europeas, son muchos los futbolistas que han vestido la elástica del Real Betis Balompié, algunos de ellos muy buenos.

Cada aficionado bético debe tener su once histórico favorito, dependiendo de los gustos de cada uno, ya que es algo muy subjetivo, pero en ESTADIO Deportivo hemos querido preguntarle a la Inteligencia Artificial por esta cuestión.

Hemos preguntado a las tres IA más usadas actualmente, siendo muy pocos los jugadores que coinciden en los tres equipos resultantes. Uno de ellos es el portero, ya que todas tienen claro que el guardameta bético por excelencia es José Ramón Esnaola, quien en su momento fue el traspaso más caro de la historia del club verdiblanco, por entonces presidido por José Núñez Naranjo. Con él el Betis ganó la liga en Segunda división y volvió a Primera, además de conquistar su primera Copa del Rey en 1977 y jugar varias temporadas en Europa.

Además de Esnaola, todas las IA meten en sus onces a Gordillo, Alfonso, Joaquín, Cardeñosa y Luis del Sol, aunque a estos dos últimos los ponen en posiciones distintas, incluso fuera de su demarcación natural, para poder incluirlos. Eso sí, todas usan la formación 4-3-3.

El mejor once histórico del Betis para Grok

Según Grok, la IA desarrollada por xAI y propiedad de Elon Musk, la mejor alineación histórica del Real Betis es la siguiente:

Esnaola; Lecue, Biosca, Vidakovic, Gordillo; Luis del Sol, Cardeñosa, Joaquín; Alfonso, Rogelio Sosa y Ricardo Oliveira.

Grok piensa que el mejor entrenador de la historia del Betis es Manuel Pellegrini.

El mejor once histórico del Betis para Gemini

Para la Inteligencia Artificial de Google, el mejor once histórico del conjunto verdiblanco lo forman los siguientes jugadores:

Esnaola; Bizcocho, Biosca, Juanito, Gordillo; Luis del Sol, Cardeñosa, Joaquín; Poli Rincón, Alfonso Pérez y Rubén Castro.

Gemini piensa que el mejor técnico que ha dirigido al Betis es Lorenzo Serra Ferrer.

El mejor once histórico del Betis para ChatGPT

La IA de OpenAI, quizás la más popular, es la que ofrece un once bético más 'polémico', ya que coloca a varios futbolistas fuera de su posición natural. Su mejor equipo de la historia es el siguiente:

Esnaola; Gordillo, Cardeñosa, Alexis Trujillo, Luis del Sol; Joaquín, Denílson, Rubén Castro; Finidi, Alfonso Pérez y Rogelio Sosa.

Para ChatGPT, el mejor entrenador de la historia en Heliópolis es Manuel Pellegrini.