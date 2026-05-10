Murcia 1-2 Betis Deportivo: Se aferra a sus últimas opciones de salvación

Pese a que descontó en el alargue del primer tiempo Juan Carlos Real y Pedro Benito estrelló dos disparos en la madera, los goles de Masqué y Pablo García mantienen con vida al filial verdiblanco, que debía ganar para seguir a cuatro puntos (ahora a falta de seis) de su próximo rival, el Tarazona

Al Betis Deportivo, que se presentaba en el Enrique Roca con las bajas por lesión de Carlos Reina, Ismael Barea y el ex grana Antonio Toral, así como la de Gnangoro Bouare por sanción, sólo le valía ganar al Real Murcia para conservar mínimas opciones de salvación en el Grupo 2 de Primera RFEF, ya que Juventud Torremolinos y SD Tarazona hicieron los deberes, por lo que la permanencia se situaba a siete puntos de los verdiblancos, con nueve en liza. Perder supondría descender matemáticamente, mientras que el empate lo dejaría todo a expensas de un pleno heliopolitano y un doble K.O. aragonés, empezando por la visita rojiazul a Los Bermejales el sábado 16-M a las 21:00.

El primer susto llegó a los nueve minutos, tras un centro de Pedro Benito y el error de puños de Manu González, aunque Sergio Moyita no acertó a puerta vacía en el segundo palo. A renglón seguido, el meta de Isla Mayor sí anduvo más acertado ante el tiro de Juan Carlos Real, que aprovechaba una gran acción personal de Joel Jorquera. Lo intentaban los visitantes a la contra, aunque restaba precisión en busca de un Pablo García que repetía como 'falso 9'. Con el paso de los minutos, los de Dani Fragoso se hicieron con el mando de las operaciones, encomendándose su anfitrión a unas transiciones en las que, como David Flakus y de nuevo Real, finalizaba con cierto peligro.

En el ecuador de esta fase, Pedro Benito la mandaba cerca del ángulo a pase de Joel Jorquera, que estaba haciendo sufrir por el perfil derecho de la zaga bética a Óscar Masqué, aunque en esta ocasión driblaba con clase a Dani Pérez, que acudía en ayuda del catalán. A renglón seguido, Flakus cabeceaba forzado a pase de Juan Carlos, reajustando las sensaciones hacia un cierto equilibrio, aunque únicamente con ocasiones pimentoneras.

Lo enmendaron los heliopolitanos al filo del descanso, con varios balones colgados pese a la evidente falta de centímetros, salvo en las subidas de Elyaz Zidane o Jorge Oreiro (Emmanuel se reservó para el A) a balón parado. Sin embargo, un centro de José Antonio Morante que despejaba en corto Héctor Pérez lo iba a aprovechar Óscar Masqué en el segundo palo, chutando raso y ajustado con su pierna menos buena, imposible para Gianfranco Gazzaniga. Se revisó en el monitor, pero no había fuera de juego ni del lateral ni de Pablo García.

Y se puso todavía mejor el panorama antes del intermedio, pues José Antonio Morante forzaba con el tiempo casi cumplido un claro penalti de Héctor Pérez, que lo traba por detrás cuando el cigarrero le recortó y se le marchaba. De nuevo, la revisión en el 'FVS' no supuso un cambio de decisión de Tárraga Lajara, que estaba muy encima de la acción y la había visto con nitidez. No lo desaprovechó Pablo García, que engañó al portero italo-argentino para abrir más brecha en el marcador para mantener la ilusión en el filial bético.

No obstante, reduciría distancias el Real Murcia en el sexto minuto de alargue, pese a que inicialmente el colegiado albaceteño había dado sólo tres. Fue en un saque de banda de David Vicente que peinaron en primera instancia y que defendieron muy mal tanto Jorge Oreiro como Manu González, permitiendo que Juan Carlos Real controlara con el pecho y la empujara a placer al fondo de las mallas. Un despiste que cambiaba mucho el horizonte, pues la renta que defender ahora era mínima.

El tanto postrero dio alas al conjunto grana, que salió a por todas en la reanudación y encerró en su área a los hispalenses, que vieron cómo Pedro Benito estrellaba un remate en la cruceta a los nueve minutos a servicio de David Flakus. Tocaba resistir, aunque Dani Fragoso insistía en asustar en campo ajeno. Y a punto estuvieron Borja Alonso y Pablo García de aumentar su ventaja, pero el canario, estorbado por David Vicente, no atinó con todo a favor, mientras que el de Alcosa forzaba la parada abajo de Gianfranco Gazzaniga.

Antes del cuarto de hora, gastó su segundo y último 'challenge' de revisión Curro Torres, pidiendo un penalti de Óscas Masqué sobre David Flakus que, bien colocado de nuevo, había desestimado Tárraga Lajara, reafirmándose tras ver las repeticiones en el monitor. Seguía percutiendo en pos del empate el anfitrión, aunque asumiendo riesgos que agradecían los veloces puntas verdiblancos para dibujar contras prometedoras. En el 73, ya sin posibilidad de revisión, el árbitro no consideró penalti un agarrón de Aitor Gismera a Óscar Gil que lo parecía.

Nada más entrar, Ginés Sorroche probaba los reflejos del meta pimentonero, dando paso a una fase en la que la presión alta del Betis Deportivo ahogaba oportunamente la salida del Real Murcia, con Rodrigo Marina recibiendo bien de espaldas e Iván Corralejo mandando entre líneas. Eso sí, Pedro Benito volvería a estrellarse con la madera a cinco del epílogo, aunque la resistencia foránea resultaría satisfactoria. Se quedan los de Dani Fragoso a 4 puntos a falta de 6, que podría ser uno (y 3) de ganar el sábado al Tarazona. Aún hay vida.

Ficha técnica del Real Murcia - Betis Deportivo de Primera RFEF

Real Murcia: Gazzaniga; David Vicente, Jorge Sánchez, Héctor Pérez (Palmberg 84'), Cristo Romero; Óscar Gil, Moyita, Juan Carlos Real (Víctor Narro 70'); Pedro Benito, Jorquera (Álvaro Bustos 80') y Flakus.

Betis Deportivo: Manu González; Masqué (Bladi 78'), Oreiro, Elyaz Zidane, Ian Forns (Busto 89'); Gismera, Dani Pérez (Rodrigo Marina 71'), Corralejo; Morante (Kwame Sosu 89'), Borja Alonso (Sorroche 78') y Pablo García.

Árbitro: Tárraga Lajara (manchego). Amarillas a los locales Héctor Pérez y Pedro Benito, así como al visitante Elyaz Zidane.

Goles: 0-1 (42') Masqué; 0-2 (45+3) Pablo García, de penalti; 1-2 (45+6') Juan Carlos Real.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 36ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Enrique Roca de Murcia ante 9.969 espectadores, con presencia de numerosos aficionados béticos.