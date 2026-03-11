El 'loco' juvenil de los récords espera rival en otra final

El domingo a las 11:45 en el mismo escenario de su remontada al Celta se verá las caras con el que gane este jueves entre Barça y Deportivo

Solamente seis derrotas en 36 partidos oficiales ha registrado el primer equipo juvenil del Real Betis, vigente defensor del título de la Copa de Campeones que lucha codo a codo con el Granada CF por revalidar el reconocimiento como mejor equipo del Grupo IV de División de Honor. Mientras tanto, fuera ya de la Youth League pese a levantar un 2-0 en casa del Inter que podría haberle abierto las puertas de los cuartos de final de la Champions de la categoría (terminó sucumbiendo por 5-3 presa de errores propios, especialmente de su portero suplente), se centra ahora en la Copa del Rey, cuya final disputará 26 años después de la última tras vencer al RC Celta por 3-2.

A final por curso desde la 22/23

El Real Betis, que se medirá el domingo 15 de marzo a partir de las 11:45 horas en el mismo Anxo Carro de Lugo al vencedor de la segunda semifinal, prevista para las 18:30 horas de este jueves 12-M entre FC Barcelona y Deportivo de La Coruña, puede presumir de ser el equipo de España que más veces se ha situado en la antesala de ganar un título en las dos competiciones nacionales por eliminatorias desde la 22/23. Así las cosas, será la cuarta (una de Copa del Rey y tres de Copa de Campeones) en estos cuatro años, por dos de Real Madrid y Barça (que podrían ser tres), más una de Atlético de Madrid, Valencia CF, RCD Espanyol, Real Zaragoza, RCD Mallorca y UD Almería.

Séptima final de la Copa del Rey en busca del quinto título

Los de Javi Barrero protagonizarán la séptima final de la Copa del Rey juvenil para el Real Betis, primera del siglo XXI. Buscará su quinto título, pues ganó consecutivamente las de 1998 (en la tanda fatídica al Deportivo Alavés tras un 0-0 en el Salto del Caballo de Toledo) y 1999 (2-1 al Real Madrid en la localidad pacense de Olivenza), así como antes las ediciones de 1983 (3-1 a los merengues) y 1990 (4-2 al FC Barcelona), quedando segundo en 1969 (entonces, como Triana Balompié, cayendo 1-0 contra el Real Madrid) y 1992 (por penaltis ante el Athletic Club tras un 1-1).

Doce reacciones con puntos en 36 partidos: un auténtico experto

El Real Betis, primero a las órdenes de Dani Fragoso y ahora con Javi Barrero al frente, se ha convertido esta temporada en todo un experto en remontadas. Con la de este 11-M contra el RC Celta, que llegó al final del tiempo reglamentario del primer periodo ganando 0-2 antes de que José Antonio Morante recortara distancias en el alargue y de que Rubén de Sá y Enzo Fierro remataran la faena en la reanudación, son ya doce veces en la que los verdiblancos no pierden tras empezar perdiendo de 36 partidos oficiales. Realmente, no lo logró ante el Inter en la Youth League (sí contra el Tottenham, pasando de 0-1 a 5-1), así como tampoco frente a Granada, La Mosca, Calavera y Córdoba en División de Honor (donde igualó marcadores adversos en las jornadas 1, 8 y 22, ganando en las entregas 4, 10, 11, 12 y 21). En Copa del Rey, pasó de 0-1 a 5-3 con el Granada, de 1-0 a 1-2 con el Real Madrid y de 0-2 a 3-2 contra los vigueses.