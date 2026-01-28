Real Betis 5-3 Granada CF: Emmanuel y Morante capean el temporal; el miedo, para el Real Madrid

Con tres asistencias y un gol del extremo, más el doblete del central junto a las dianas de Nikita y Rafa Oya -esta última en el 90+2'- permitieron al Betis remontar ante un competitivo Granada que nunca se rindió y puso muy difícil el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey

El bigoleador Emmanuel y Morante, autor de tres asistencias y un tanto, celebran juntos en el Betis - Granada.Captura Betis TV

El Real Betis se ha impuesto por 5-3 al Granada CF en un espectacular encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el que brillaron por encima del resto José Antonio Morante, con un gol y tres asistencias; Emmanuel, con un doblete en sus portentosas incorporaciones al ataque; o Iván Corralejo, habilidoso prestidigitador.

Los verdiblancos vuelven a unos cuartos de final de Copa y allí se verá las caras con un rival muy potente, ya que le tocará enfrentarse al Real Madrid en busca de las semifinales. Eso sí, el último duelo copero acabó con los canteranos merengues llevándose un contundente 6-1. Nueve tantos al CD Mensajero, cinco a los nazaríes... ¿Quién dijo miedo viendo la exuberancia de estos chavales?

El Granada se adelanta con gol de Owen y Morante diseña una remontada 'express' para el Betis

El partido dejó un vivo inicio, con una clara opción visitante con un chut de Rayan Zinebi en el 3'; respondido por los locales con los intentos de Emmanuel, desde muy lejos, y de Antonio González, tras un buen servicio de Iván Corralejo. El marcador se abrió en el minuto 27, con una buena maniobra por banda izquierda de Rayan Zinebi para trazar una perfecta diagonal con un balón filtrado entre la zaga verdiblanca que Owen recogió en el área para batir a Bruno Klimek con un disparo cruzado para establecer el momentáneo 0-1.

No se hizo esperar la reacción del Betis, que tuvo el empate en el 29' en una gran acción individual de Morante al que sólo le faltó culminar, pues Carlos Guirao sacó un pie salvador para repeler su derechazo. Volvió a tenerla en el 32', esta vez por medio de un Iván Corralejo que no encontró espacio para rematar en el área pequeña y acabó pidiendo penalti tras caer en su intento de proteger el balón sin que el árbitro viese nada punible. A la tercera, fue la vencida, con un centro exquisito de Morante desde banda derecha cabeceado en plancha por Emmanuel en su incoporación al ataque para poner en el 39'.

Lejos de levantar el pie, el tanto espoleó aún más a los verdiblancos, que se irían con 2-1 al descanso. En el 43', nueva 'delicatessen' de Morante: la bajó con el pecho y esperó a que le saltaran dos defensores para colar entre ambos el balón y dejar solo en el área a Nikita, quien aprovechó la coyuntura con una definición espectacular para mandar el balón al ángulo más lejano con un potentísimo derechazo que el portero del Granada sólo pudo rozar.

Para culminar su tarde torera, el talentoso extremo -que hace seis días debutó en la Europa League con el primer equipo- volvió a brillar al poco de la reanudación para culminar una notable acción colectiva con una gran definición con la zurda para poner el 3-1 en el 54'. No estaba la cosa resuelta ni muchísimo menos. El Granada CF, líder de la División de Honor con dos puntos de ventaja tras imponerse precisamente al Real Betis hace tres semanas, apretó y no se rindió nunca.

Emmanuel y Rafa Oya sentencian: duelo entre Betis y Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil

Primero, recortó diferencias en el 61' con un remate de Mario Jiménez entre un bosque de piernas en una segunda jugada tras un balón parado colgado al área local. Luego volvió a responder rápido con un cabezazo en boca de gol de Rayan Zinebi apenas dos minutos después del fugaz 4-1: en el 76', Morante sacó el guante en un saque de esquina que Emmanuel cabeceó en cuerpo y alma para apropiarse de un billete para los cuartos de final de la Copa del Rey.

La incontrolable tensión hizo que el tramo final se calentase bastante, con muchas disputas, faltas, constantes amagos de tanganas tumultosas, lluvia de tarjetas amarillas, una expulsión por roja directa de Carlos de Roa y una vibrante emoción que se mantuvo hasta que en el segundo minuto añadido Rafa Oya sentenció con el definitivo 5-3 tras un baile de Corralejo mostrando y escondiendo el balón. Y ahora, a por el Real Madrid. Bueno, antes de eso toca jugar en liga (el sábado 31 ante el San Félix) y luego, a por el Tottenham en la UEFA Youth League (miércoles 4 de febrero).

Ficha técnica del Betis - Granada en la Copa del Rey Juvenil

5.- Real Betis: Bruno Klimek; Mario Navarro (Óscar Masqué 89'), Curro Macías, Emmanuel, De Roa; Migue Romero (Marcos Mora 72'), Rica, Corralejo; Morante, Antonio González (Rafa Oya 72') y Nikita (Rubén de Sá 59').

3.- Granada CF: Carlos Guirao, Diego Cosma, David Morilla, Bourama (Enrique Bass 78'), Pablo Jiménez (Guti 84'); Dylan, Manu Maza, Mario Jiménez; Rafa (Divine 78'), Rayan Zinebi y Owen.

Árbitro: Alberto Sevillano Marín (gaditano). Expulsó por roja directa a De Roa (90+5'). Amonestó a los locales Morante, Migue Romero y Mario Navarro; así como a los visitantes Bourama y Mario Jiménez.

Goles: 0-1 (27') Owen; 1-1 (39') Emmanuel; 2-1 (43') Nikita; 3-1 (54') Morante: 3-2 (61') Mario Jiménez; 4-2 (76') Emmanuel; 4-3 (78') Rayan Zinebi; 5-3 (90+3') Rafa Oya.

Incidencias: encuentro correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey Juvenil disputada a partido único en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.