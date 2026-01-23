El accidentado debut de Morante, el 25º que promociona con Pellegrini

Tercer salto desde el filial con el primer equipo de la temporada 25/26, tras los coperos de Corralejo y Bladi; repite Dani Pérez, sigue esperando De Rosa y lo acaricia Rodrigo Marina

A sus 18 años, José Antonio Morante se ha convertido en el tercer futbolista del Betis Deportivo en estrenarse a las órdenes de Manuel Pellegrini en el primer equipo. El cigarrero relevó en el minuto 68 del PAOK FC 2-0 Real Betis a Pablo García y, a la cuarta, llegó la vencida. El extremo, recién renovado hasta 2028 e internacional sub 18 de nuevo cuño, ya había ido convocado en la Europa League ante el Nottingham Forest, así como la Copa del Rey frente al Torrent CF y el Real Murcia, alcanzando el objetivo este jueves 23 de enero de 2026.

No será, con todo, una cita de gran recuerdo el hijo del afamado torero, pues, más allá de la derrota, en su debe está la desafortunada acción del minuto 85, cuando cometió un claro e inocente penalti sobre Giannis Konstantelias al intentar despejar y adelantarse el joven griego de 22 años (abajo, es felicitado ante la resignación de Vicente Gómez). El de La Puebla del Río acompaña en este privilegiado trámite al lateral zurdo Darling Bladi y el mediocentro creativo Iván Corralejo, que tocaron la gloria en la Copa del Rey ante el Palma del Río.

Ya van 25 promociones desde el Betis Deportivo: para hacer dos equipos

El de José Antonio Morante es el 25º salto desde el filial al primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini, que lleva seis temporadas apostando por la cantera. Se pueden hacer dos equipos con aquéllos a los que ha brindado la oportunidades de estrenarse en la elite: el portero Fran Vieites; los defensas Ángel Ortiz, Pablo Busto, Fran Delgado, Kike Hermoso, Nobel Mendy, Félix Garreta, Ricardo Visus, Sergio Arribas, Darling Bladi, Xavi Pleguezuelo y José Calderón; los centrocampistas Paul Akouokou, Rodri Sánchez, Enrique Fernández, Ginés Sorroche, Dani Pérez, Mateo Flores, Iván Corralejo y Carlos Guirao; y los atacantes Juan Cruz, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Pablo García y el citado Morante.

Los próximos que podrían tener la oportunidad

Con ocho bajas seguras (Junior Firpo, 'Cucho' Hernández, Isco Alarcón, Rodrigo Riquelme, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal) y una duda (Antony Matheus dos Santos) para Mendizorroza, pese al retorno de sanción (en Europa) de Cédric Bakambu, el 'Ingeniero' Pellegrini tendrá complicado confeccionar una lista de convocados con vistas al domingo. Le quedarían, si no hay contingencias de última hora, los tres porteros, los cuatro centrales, un lateral para cada costado, tres mediocentros, un mediapunta (Pablo Fornals), tres extremos (en el mejor de los casos) y dos delanteros ('Chimy' Ávila y el congoleño). Dieciocho futbolistas, por lo que es de esperar que gente como Carlos de Roa, Darling Bladi, Óscar Masqué, Dani Pérez, Iván Corralejo y Rodrigo Marina completen el cupo.