En la cantera del Betis ruge otra apisonadora: festival ante el Mensajero (9-0) para soñar también con la Copa

Como el primer equipo, el Juvenil A avanza en las tres competiciones: recibirá al Granada CF en octavos de la Copa del Rey en la venganza tras arrebatarle el liderato en División de Honor Juvenil y dentro de dos semanas vuelve la UEFA Youth League

El futuro del Real Betis no para de dibujar grandes augurios viendo la exuberancia de los chavales que se forman en una cantera que viene de celebrar un formidable 2025 con conquistas de la Copa de Campeones y la liga de División de Honor Juvenil, con promociones constantes e incluso con necesarias plusvalías para las arcas de la entidad. Hace ya tres semanas que Dani Fragoso se hizo cargo del Betis Deportivo; pero el júnior verdiblanco, lejos de levantar el pie del acelerador, se ha repuesto de los dos tropezones con los que inició 2026 rugiendo como una apisonadora. Como el primer equipo, mantiene vivo el sueño en las tres competiciones.

El Real Betis arrolla al CD Mensajero (9-0) y se enfrentará al Granada CF en los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil

En la matinal de este domingo, los ahora pupilos de Javier Barrero se han dado un festín a costa del CD Mensajero, con una espectacular victoria por 9-0 en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Juvenil que se ha disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Dos Hermanas. Ahora, el Betis se cita en octavos de final con el Granada CF, que se impuso al Murcia Promises CF en la tanda de penaltis tras el 0-0 con el que terminó el tiempo reglamentario más el añadido.

El duelo ante el conjunto nazarí también se celebrará con el Betis como local, pues así quedó designado en el sorteo celebrado el pasado 7 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El choque será un duelo estelar entre los dos primeros clasificados en la liga del Grupo IV de la División de Honor Juvenil: el Granada es líder con 41 puntos, dos más que un Betis que también mantiene vigente el sueño paralelo de la UEFA Youth League, máxima competición continental en la que el próximo 4 de febrero se enfrentará al Tottenham Hotspur.

El Betis arrolló al Mensajero con una salida fulgurante, repleta de eléctricas llegadas. El marcador lo abrió Enzo Fierro, en el 22'; pero Nikita Doronins y Migue Romero encarrilaron la clasificación para los octavos de Copa con un 3-0 al descanso después de una entretenidísima primera mitad que incluso dejó la sensación de que había sabido a poco. No se conformaron los locales, que en la reanudación salieron igual de enchufados o más.

Mario Navarro hizo el cuarto gol y el sexto antes de la hora de juego. Entre medias, Nikita también se convirtió en bigoleador con el quinto tanto de la festiva mañana y la goleada se completó en el tramo final, sin dejar de apretar hasta la mismísima bocina: con el séptimo, obra de Fran Batán, y con el doblete también de Rafa Oya para establecer el definitivo 9-0. Como guinda, justo antes de esa novena diana, Bruno también se había lucido con un paradón para negar el tanto del honor del Mensajero. Todos están enchufadísimos.

La fiesta no fue completa para la familia bética debido a que, en la tarde del sábado, su equipo satelital del Calavera -con el Chimy Ávila en el cuerpo técnico del juvenil- cayó eliminado tras perder en Vitoria ante el Deportivo Alavés por 2-0, despidiéndose así en la primera participación de su historia en la Copa del Rey de la categoría. En este equipo juega el puntero goleador Juanma Reyes, a quien el Real Betis vigila con atención.