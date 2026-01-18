El Betis estudia el traspaso de Pablo Busto al Córdoba

El joven canterano verdiblanco se ha convertido en la gran prioridad de Iván Ania para reforzar el lateral derecho del conjunto cordobés, quien lucha por mantenerse rondando los puesto de los 'play offs' de ascenso en la clasificación de LaLiga Hypermotion. La opción de subir un nivel agrada a todas las partes. Venta o cesión, ésa es la cuestión

El mercado invernal del fichajes en el Real Betis, a día 18 de enero, se centra exclusivamente en el cambio de cesión para el joven Gonzalo Petit -del CD Mirandés al Granada CF- y en la desvinculación definitiva de Keimer Sandoval, central del filial que acabó el 31 de diciembre su préstamo en el Estrella Roja. El siguiente movimiento también podría llegar en la plantilla del filial, pues el club tiene sobre la mesa una oferta del Córdoba CF para hacerse con los servicios del lateral derecho Pablo Busto (20 años).

El Córdoba quiere pescar en la cantera del Betis para suplir a Carlos Isaac

La vía más factible es la de una cesión con opción de compra, aunque el club califal también ha propuesto al Betis una operación para el traspaso del 50 por ciento de los derechos de este prometedor carrilero, internacional español en categorías inferiores y debutante con el primer equipo heliopolitano cuando sólo tenía 18 años, cuya meteórica progresión se ha visto frenada en los dos últimos cursos por culpa de una desafortunada espiral de lesiones. Como adelantó el periódico local La Voz de Córdoba, el conjunto blanquiverde maneja la opción de vender al cacereño Carlos Isaac (negocia con el Widzew Lodz polaco) y la primera opción para sustituirle sería el lateral sevillano.

Tan pronto como se cierre esa negociación, el Córdoba se lanzará a por Pablo Busto con el visto bueno del recién renovado técnico Iván Ania, aunque la vía del préstamo se antoja mucho más factible que la del traspaso. Después de entrar en la cantera del Real Betis a muy temprana edad para ir subiendo peldaños -con una estancia en el Juvenil del Calavera, club satélite- hasta el Betis Deportivo, el jugador nazareno se estrenó con el primer equipo de la mano de Manuel Pellegrini en la temporada 2023/2024 y tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027.

Pablo Busto, un prometedor talento emergente en el Betis frenado por las lesiones

Aprovechando las lesiones de Héctor Bellerín y Aitor Ruibal más la presencia del senegalés Youssouf Sabaly en la anterior edición de la Copa de África, Busto se estrenó el 13 de enero de 2023 jugando 40' en un Betis-Granada y repitió en marzo de ese mismo año saliendo en los dos últimos minutos de un Betis-Villarreal. A partir de ahí, ha sido convocado varias veces más por Pellegrini, pero no se ha vuelto a vestir de corto. En parte, por culpa de esos numerosos problemas físicos. Pese a ello, con sólo 20 años ya acumula 63 encuentros con el filial entre Primera y Segunda RFEF, siendo además uno de los capitanes.

Justo hace un año, allá por finales del mes de enero de 2025, Pablo Busto sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo que tuvo una recuperación bastante complicada y que le mantuvo parado hasta abril. A su vuelta sólo le dio tiempo de jugar un encuentro antes de tener que regresar a la enfermería aquejado de una dolencia en la cadera que le obligaría a pasar por el quirófano en mayo y le dejaría prácticamente inédito en toda la segunda vuelta.

Por culpa de esta intervención quirúrgica, en esta 25/26 tuvo que esperar hasta el 22 de septiembre para tener sus primeros minutos con el Betis Deportivo. Tras acumular 11 encuentros el Grupo 2 de la Primera RFEF, el lateral diestro tuvo que pedir el cambio en el minuto 21 del choque disputado el pasado 4 de enero de 2026 ante el CE Europa; víctima de una leve dolencia muscular que le impidió jugar la semana pasada en el triunfo ante el Torremolinos.