Iván Ania renueva con el Córdoba CF y seguirá liderando el proyecto hasta 2027

Iván Ania continuará al frente del Córdoba CF hasta 2027, consolidando un proyecto de estabilidad y crecimiento en Segunda División

El Córdoba CF ha arrancado el año 2026 con una noticia que marca el rumbo de su futuro inmediato. El club blanquiverde ha confirmado de manera oficial la renovación de Iván Ania como entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2027, consolidando así una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo en Segunda División.

La continuidad del técnico asturiano era una cuestión largamente esperada por la afición y, aunque se daba prácticamente por segura desde hace semanas, no fue hasta el primer día del nuevo año cuando la entidad decidió hacerlo público a través de sus canales oficiales.

Un acuerdo trabajado con calma y consenso

La ampliación del contrato de Iván Ania no ha sido fruto de la improvisación. Las conversaciones entre ambas partes se venían desarrollando de forma progresiva, con una sintonía total desde el inicio. El propio entrenador reconoció recientemente en sala de prensa que el entendimiento era completo y que solo faltaba concretar el momento adecuado para cerrar el acuerdo.

Finalmente, el Córdoba apostó por anunciarlo de forma temprana, buscando estabilidad, tranquilidad institucional y una planificación a medio plazo que permita trabajar con margen y sin urgencias.

Una apuesta clara por la estabilidad deportiva

La fórmula elegida ha sido nuevamente una renovación por una temporada, una estrategia que el club considera equilibrada tras experiencias pasadas con contratos largos que acabaron en resoluciones prematuras. De esta manera, se refuerza el compromiso mutuo sin hipotecar el futuro.

Desde las oficinas de El Arcángel, la prioridad era asegurar la continuidad del entrenador una vez superado un inicio liguero irregular y con el equipo instalado en una zona cómoda de la clasificación, cumpliendo los objetivos marcados.

Iván Ania, un técnico que ya es historia

Más allá del nuevo contrato, la figura de Iván Ania ya ocupa un lugar destacado en la historia del club. El preparador ovetense se ha convertido en el entrenador con más partidos consecutivos al frente del primer equipo, alcanzando la cifra de 105 encuentros oficiales, un registro inédito en la entidad.

Este dato no solo refleja longevidad, sino también regularidad, liderazgo y compromiso, valores que el club quiso destacar en el comunicado oficial que acompañó al anuncio de la renovación.

Resultados que avalan el proyecto

Desde su llegada en el verano de 2023, Ania ha cumplido con cada uno de los retos propuestos. En su primera temporada logró el ascenso al fútbol profesional a través del play-off, devolviendo al Córdoba a Segunda División tras varios años de ausencia.

En el siguiente curso, el equipo alcanzó una permanencia holgada, y en la presente campaña continúa dando pasos adelante, situándose en la zona media de la tabla y mostrando una identidad clara, basada en un fútbol ofensivo y reconocible.

Identidad, ambición y futuro

Aunque el equipo no atraviesa su momento de mayor brillantez en el juego, los resultados respaldan el trabajo del cuerpo técnico. Desde la dirección del club se valora especialmente la identidad propia que Ania ha sabido imprimir al grupo, convirtiendo al Córdoba en un equipo competitivo y fiable.

El objetivo a medio plazo es claro: seguir creciendo, consolidarse en la categoría y, cuando las circunstancias lo permitan, aspirar a cotas mayores, sin descartar una futura pelea por el ascenso a Primera División.

Un mensaje de confianza al cordobesismo

El anuncio fue acompañado por un vídeo cargado de simbolismo, con imágenes clave de la etapa de Ania y la música tradicional de la ciudad, reforzando el vínculo entre entrenador, club y afición.

Con esta renovación, el Córdoba CF envía un mensaje contundente: el proyecto tiene rumbo, liderazgo y una hoja de ruta clara. Iván Ania seguirá siendo el encargado de guiarlo, al menos, hasta 2027, en un camino que ya está dejando huella en la historia blanquiverde.