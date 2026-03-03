El Córdoba se queda en evidencia ante Andorra, Ceuta y Almería para volver a mirar el play off de ascenso a Primera desde lejos

El cuadro califal cayó contra todo pronóstico ante el Andorra por 1-4 y suma por primera vez una racha de tres derrotas consecutivas en Liga

Córdoba y Andorra cerraron este pasado lunes la jornada 28 de LaLiga Hypermotion. El cuadro de Iván Ania buscaba reencontrarse con las victorias después de dos derrotas ante Ceuta y Almería que le habían supuesto caer en la tabla de Segunda división. El Andorra, dirigido por Carles Manso, arrancaba el encuentro a dos puntos del descenso que marca el Huesca por lo que parecía un rival idóneo para romper la mala dinámica.

Ya avisó Carles Manso en la previa que el hecho de tener cierta ventaja con el descenso gracias al triunfo ante el Real Zaragoza, le daba al cuadro tricolor esa tranquilidad para poner en juego su mejor fútbol sin sufrir la presión propia de una mala clasificación. Dicho y hecho, el Andorra se impuso en una gran primera media hora en las que Lauti, Cerdá y Minsu sentenciaron el duelo para llevarlo al descanso con 0-3. Le Normand hizo el definitivo 0-4 en el 74 y solo Adilson pudo marcar el gol del honor en el 89.

El Córdoba, de rozar el play off de ascenso a Primera a verlo en la distancia

El Córdoba terminó la jornada 28 de LaLiga Hypermotion a cuatro puntos del play off de ascenso que ahora mismo marca Las Palmas con 45 y teniendo por delante a Sporting de Gijón, Burgos y Ceuta con 42,43 y 44 respectivamente. La mala racha de resultados de los pupilos de Iván Ania ha llevado al cuadro califal a no ser el primero en la cola para meterse en puestos de play off de ascenso.

La situación era bien diferente al final de la jornada 24 cuando los de Iván Ania, tras vencer al Real Valladolid en el Nuevo Arcángel, se colocaban con 38 e igualaban al Málaga, sexto en ese momento y también empataban con el Burgos. En la 25 el Córdoba debió jugar con el Ceuta pero el encuentro se aplazó al pasado 25 de febrero y dejó con un partido menos hasta esa fecha a los andaluces.

El play off de ascenso a Primera, cuenta pendiente en el Córdoba

Además de en esa jornada 24, el Córdoba ha estado en la séptima plaza en cuatro fechas anteriores. Pero curiosamente el Córdoba aún no ha ocupado puestos de play off de ascenso a Primera en lo que va de temporada. En estos momentos los andaluces no lo tienen a tiro por la ventaja señalada anteriormente de cuatro puntos.

Lo que si se está dando en el Córdoba es la mayor racha de derrotas consecutivas de LaLiga. Anteriormente los andaluces tuvieron un periplo de seis jornadas sin ganar pero fueron capaces de sumar al menos cuatro empates que minimizó los daños.

Las tres hostias del Córdoba que señala Iván Ania

Iván Ania no escondió que en sus esquemas no entraba el perder ante Andorra, Ceuta y Almería y lo calificó como de 'hostias': "Hablábamos de una semana fundamental y con el comodín del partido aplazado. Pero nos hemos dado tres hostias. No hemos sido capaces. El Almería transmitimos mejores sensaciones. El Ceuta nos superaron en el intercambio de golpes. Hoy nos hemos visto superado. Ellos hicieron un muy buen partido, pero también de demérito nuestro. Hay que levantarse y tener personalidad. Hay que llevar la victoria y no hundirse en la derrota. Hay que volver a la victoria cuanto antes. Esta semana es muy mala, pero hay que generarse confianza para competir, ganar y disfrutar".