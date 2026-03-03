El Burgos de Ramis se pone serio y avisa a Las Palmas, Córdoba, Sporting de Gijón y Ceuta

El conjunto burgalés le amargó la tarde al Real Zaragoza este pasado sábado y estuvo en puestos de play off de ascenso hasta que canarios y caballas vencieron ante Cultural Leonesa y Mirandés

El Burgos dio un paso al frente este pasado sábado con el triunfo que logró en el Ibercaja Estadio por la mínima ante el Real Zaragoza. El Burgos sumó ante los de Rubén Sellés su cuarto triunfo en sus últimos 10 encuentros en los que se ha llevado un total de 15 puntos de los 30 en juego. Con este triunfo, el Burgos, aunque de manera provisional, regresó a puestos de play off de ascenso, lugares de privilegio que no ocupaba desde la jornada 18 cuando perdió dicha condición tras empatar precisamente ante los maños.

El Burgos no tendrá sencillo meterse en puestos de play off de ascenso a Primera a final de temporada ya que tendrá que batirse los puntos ante equipos como Las Palmas, Córdoba, Sporting de Gijón y Ceuta. En el caso de los de Iván Ania, de momento se han quedado por detrás de los de Ramis tras perder con estrépito ante el Andorra por 1-4.

El Sporting de Gijón, que este pasado domingo vio aplazado su partido a este lunes lunes por el fallecimiento de un aficionado local en El Molinón, también estará en la terna de equipos que el Burgos deberá superar para meterse en play off, más aún tras empatar ante el Leganés y quedándose también a la zaga de los burgaleses.

Los 'culpables' de que el Burgos no terminase el domingo en puestos de play off fueron Las Palmas y Ceuta. Los de Luis García vencieron con contundencia a los culturalistas por 0-3 y los de José Juan Romero hicieron lo propio ante el Mirandés con victoria por la mínima (0-1). Por tanto, el Burgos ha terminado la jornada 28 de LaLiga Hypermotion en la octava posición pero con 43 puntos que le permiten estar a solo dos de los puestos de play off de ascenso a Primera.

Ramis habla de mantener el ritmo a los mejores de LaLiga Hypermotion

Tras el triunfo del Burgos ante el Real Zaragoza, Ramis habló de la importancia de sacar los tres puntos ante los maños y cómo esto servía para disipar los malos resultados de las tres últimas jornadas (una derrota y dos empates): "Para nosotros era fundamental si queremos seguir en las posiciones en las que nos estamos moviendo y, además, en las dos últimas jornadas nos habíamos merecido llevarnos algo más de renta. Hemos celebrado la victoria con respeto al rival que está en una mala situación. Son tres puntos muy importantes".

Apostó Ramis también por jugar bien como fórmula para conseguir las victorias: "Hay que tratar de jugar bien y de sacar los puntos. Una cosa te lleva la otra. Cuanto más generas y con más criterio, más situaciones de peligro vas a conseguir. Hoy hemos estado mejor en la primera mitad que en la segunda. Hemos hablado en el descanso de no ser tan verticales si no teníamos claridad de crear peligro. En la segunda parte no hemos encontrado esa circulación que se necesitaba para hacer bascular al rival. Pero nos ha servido para hacer el gol de Kevin y hemos trabajado el partido como lo habíamos diseñado en la semana. Este equipo es muy equilibrado y en caso de no tener el balón, también sabe defender y lo hemos hecho bien. La semana pasada hicimos un gran partido y no nos llevamos ningún punto".